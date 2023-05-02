Erdoğan: Gabar'da petrol bulduk

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde miting faaliyetlerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da yaptığı konuşmada, Şırnak ili sınırları içinde yer alan Gabar Dağı'nda petrol üretimine başlandığını duyurdu.

Konuşmasını Konya kent merkezindeki Kılıçarslan Meydanı'nda yapan Erdoğan, "Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik" ifadelerini kullandı.

"Petrolün kalitesi çok yüksek"

Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu'nda bulunan petrolün çok yüksek kaliteye sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, "2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz" dedi.

Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusundan alınan petrolün, işlenmek üzere rafinerilere sevkine başlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine "Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız" diyerek devam etti.

Türkiye'nin bundan böyle enerjide muhtaç değil, enerji üreten ülke olacağını ifade eden Erdoğan, "Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratacağız" dedi.

DW / ET,JD

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