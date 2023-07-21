Erdoğan: Gabar petrolü 2024'te ekonomiye yansır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretinden dönüşünde beraberindeki medya mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Şırnak sınırlarındaki Gabar Dağı'nda keşfedilen petrolle ilgili, "Ekonomiye olumlu yansıması 2024’te başlar" dedi. Bu yöndeki soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Gabar’daki petrol henüz halkın cebine girmeye başlamadı. Şu anda çıkarma safhasındayız. Ve inşallah bunu çıkarıp da devletin, hazinenin kasasına, kesesine girmeye başladığı andan itibaren Gabar petrolü de süratle inşallah vatandaşımıza yansıyacak. İnşallah en uygunu, ideali neyse biz onu vatandaşımıza yansıtırız. Keşfi yapılan petrolün sisteme girmesi, yakıt olarak kullanılması biraz zaman alacak" dedi.

Şu anda günde 12-13 bin varil üretildiğini belirten Erdoğan bunun 100 bin varile çıkacağını ifade ederek, "Esas itibariyle devreye girme tarihi 2024 sonu diyebiliriz. Yaklaşık 100 kuyu açacağız. Şu anda Türkiye ve civar ülkelerdeki bütün sondaj makinalarını oraya yönlendiriyoruz. Dağlarda kilometrelerce yol yapılıyor. Çok hummalı bir çalışma var" diye konuştu.

ÖTV artışı ve akaryakıt zamları

Erdoğan, bir soru üzerine son günlerde çok tartışılan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yapılan artışısavundu, ayrıca akaryakıt zamlarına değindi. Erdoğan, "ÖTV'nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV'de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten bir otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor. ÖTV artışıyla yapılan da depremin etkileri, depremle mücadele ile alakalı Türkiye'nin ihtiyaçları kapsamında yapılmış bir vergi düzenlemesidir" şeklinde konuştu.

Emekli maaşlarına yeni zam var mı?

Yetersiz bulunan emekli maaşlarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık" dedi.

"Suriyeliler topraklarına dönmenin hasreti içinde"

Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların dönüşleri için Türkiye'nin komşu ülkenin kuzeyinde başladığı konut inşasına değinerek, "Briket evler yapım çalışması devam ediyor. Şu an 100-150 bin briket ev rakamına ulaştık. Bunları yaptıkça da Suriyeli sığınmacı kardeşlerimiz geri dönmeye başladılar. Şu an itibariyle dönüş yapan sığınmacı rakamında 1 milyonu yakalamış olabiliriz. Bundan sonraki süreçte bu daha da artacaktır" dedi.

Katar'ın da söz konusu konut projesini desteklediğini belirten Erdoğan, "Dönüşlerin daha da artacağına inanıyorum. Zaten sığınmacıların gönüllü olarak dönme arzusu çok açık, net ortada. Onlar da topraklarına dönmenin hasreti içerisinde" diye konuştu.

Yüksek konut kiraları

Erdoğan özellikle büyük kentlerdeki kira artışlarına da değindi. Konu üzerinde çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kâr kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz" dedi.

Kira artışlarından dolayı ev sahiplerini suçlayan Erdoğan, "Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir" dedi.

İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye-AB ilişkileri

Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili onay sürecinin Meclis aşamasına geldiğini hatırlatarak, "TBMM çalışma takvimine göre şekil alacak. Görüşmelerimizde İsveç tarafının verdiği sözlerin, garantilerin takipçisi olacağız. İsveç'in atacağı adımlara göre de biz harekete geçeriz. NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip, NATO'nun adeta lokomotifi Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği de Birliğe canlılık ve güç katacaktır. İsveç'in, ülkemizin üzerinde hassasiyetle durduğu terör örgütleriyle mücadele ve teröristlerin iadeleri konusunda somut adım atması kendi lehine olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Körfez ülkeleri Mısır konusundaki adımlarımızdan memnun"

Erdoğan, Mısır'la ilişkilerin düzeltilmesiyle ilgili soruya verdiği yanıtta, Körfez ülkeleri ziyareti sırasında Kahire'ye yönelik adımların memnuniyetle karşılandığını gördüğünü söyledi.

Erdoğan, "Körfez ziyaretimde liderlerle yaptığımız özel görüşmede gördüm ki Mısır konusunda attığımız adım onları ciddi manada memnun etmiş. Hepsi de bize teşekkür etti. Yani Mısır ile büyükelçilerin atanmış olması, bizler için bölgede yeni bir gelişmenin olması durumudur. Bundan dolayı memnun olduklarını gördüm. Şimdi gerek bakan arkadaşlarımız gerek iş insanlarımız Mısır ile ilişkilerini geliştiriyorlar. Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi özellikle ekonomik potansiyelimizi de ciddi manada artıracaktır" dedi.

Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi

Erdoğan tahıl anlaşmasından çekilen Rusya'yı geri döndürmek için diplomatik çabaları yoğunlaştıracaklarını belirterek, "Sayın Putin’in ağustos ayında planlanan ziyareti de gerçekleşirse bu hususları tüm ayrıntısıyla görüşeceğiz. İnanıyorum ki süreç uzamadan, Karadeniz Tahıl Girişiminin devamını sağlayacağız" dedi.

DW / GY, EC