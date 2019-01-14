Erdoğan: Güvenli bölgeyi Türkiye oluşturacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında Suriye'deki gelişmeler ve Pazartesi akşamı ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili ayrıntıları aktardı.

Suriye konusunda son dönemde önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Erdoğan, "Sırada Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarıyla daha aşağılarda yuvalanan DEAŞ artıkları bulunuyor" dedi.

Türkiye'nin Suriye politikasının özünü "ülkenin toprak bütünlüğü ile her kesimin hakkını hukukunu koruyacak, beklentilerini karşılayacak geniş uzlaşmaya dayalı yeni anayasa ve özgür seçimler" olarak nitelendiren Erdoğan, "Şu gerçeği de çok iyi biliyoruz: Suriye'yi kan ve gözyaşı gölüne çeviren nice güçler bölgede cirit atarken Türkiye'nin elleri kolları bağlı şekilde beklemesini isteyenler, aynı krizi bizim topraklarımıza da taşıma hesabı yapanlardır. Hiç kimseye bu fırsatı vermedik, vermeyeceğiz" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından "Kürtlere saldırması durumunda Türkiye'nin ekonomik açıdan harap olacağı" tehdidine de değinen Erdoğan bu mesajın kendilerini üzdüğünü, bunun üzerine bir telefon görüşmesi yaptıklarını kaydetti. Trump ile "müspet" bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, Trump'ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme kararını bir kez daha teyit ettiğini aktardı.

"Güvenli bölgeyi biz oluşturacağız"

Suriye'nin Türkiye sınırında güvenli bölge oluşturulmasının Barack Obama döneminde kendisi tarafından gündeme getirildiğini hatırlatan Erdoğan, "Suriye'de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge, 20 mil olarak Trump'ın kendisi tarafından da ifade edildi. Ki bu da 30 kilometreyi aşkın derinlikte bir güvenli bölge" açıklamasını yaptı.

"Ekonomide hızlı ve kapsamlı adımlar"

Türkiye'nin önceliğinin "DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle" etkili bir şekilde mücadele olduğunu kaydeden Erdoğan, ayrıca Trump ile ikili ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda daha hızlı ve kapsamlı adımlar atma kararına vardıklarını açıkladı.

Trump, Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere saldırmaması konusunda ekonomik yaptırım tehdidi içeren Tweet'inin ardından yaptığı paylaşımda Erdoğan ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine atıfta bulunarak "ikili ekonomik ilişkileri muazzam bir ölçüde geliştirecek büyük potansiyel bulunduğunu" kaydetmişti.

Erdoğan AKP meclis grubunda yaptığı konuşmada "Türkiye'nin siyaset ve diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanmayı savunan bir ülke olarak bu konuyu müttefiklik ruhuna uygun şekilde çözebilmek için üzerine düşenleri yapmaya devam edeceğini" belirterek "Yeter ki bizim hakkımıza, hukukumuza, hassasiyetlerimize riayet edilsin. Bu yapıldığı sürece dostlarımızla sonuna kadar yol yürümekten asla geri durmayız, çekinmeyiz. Sayın Trump'la dün akşam tüm bu konularda tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DW/BK,GA

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