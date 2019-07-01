Erdoğan: F-35'lerin verilmemesi gasp olur

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'deki resmi temaslarının ardından Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada Türkiye'nin Rusya'dan sevkiyatını yapmaya hazırlandığı S-400 hava savunma sistemi yüzünden ABD ile Türkiye arasında yaşanan krize ilişkin de açıklamalar yapan Erdoğan, "Bir müşteri ödemelerini tıkır tıkır yapmışsa sen o müşterinin malını nasıl vermezsin? Bunun adı gasp olur" diye konuştu.

Türkiye'nin şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptığını ve 116 adet F-35 almak için sözleşme bulunduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin sadece pazar değil, aynı zamanda üretici olduğunu söyledi. Erdoğan, geçen hafta sonu Japonya'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme ile ilgili olarak da "Trump'ın o gün yaptığımız görüşmede arkadaşlarıma kullandığı ifadeler, onlara yönelik ortaya koyduğu tavır takdire şayandır" ifadelerini kullandı.

Washington: Yaptırımlar hâlâ masada

Washington'dan ise Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası gelen açıklamalarda Türkiye'nin S-400 sistemini Rusya'dan teslim alması durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırımların hâlâ masaya olduğu vurgulanmıştı. Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, Erdoğan'ın açıklamalarının aksine NATO müttefiği Türkiye'nin Rus yapımı S-400 savunma sisteminden vazgeçmemesi halinde ABD yönetiminin Türkiye'ye hâlâ yaptırım uygulamayı planladığını ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının söz konusu olduğunu söylemişti.

Erdoğan ise hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'la Japonya'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD Başkanı'ndan güvence aldığını belirterek "Sayın Trump bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da özellikle kendisinden dinlemiş olduk" demişti. Erdoğan ayrıca S-400 hava savunma sisteminin Rusya'dan sevkiyatına 10 gün içinde başlanacağını açıklamıştı. Trump ise Japonya'daki görüşme sonrası gazetecilerin S-400'ler ve Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin sorularına açık bir yanıt vermemişti.

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması ve Türkiye'ye yaptırım uygulaması halinde iki ülke ilişkilerinde büyük bir kopuş yaşanabileceği tahmin ediliyor.

DW/HS,JD

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