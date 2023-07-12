Erdoğan: F-16'lar konusunda umutluyum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi marjında düzenlediği basın toplantısında AB ile ilişkiler, Biden ve Mitsotakis ile yaptığı görüşmeler ve İsveç'in NATO üyeliği gibi konularda bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO liderler zirvesi marjında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Batı müttefiklerimizin bilhassa PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile kurdukları çarpık ilişki ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor" diyen Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak TBMM onayının Ekim ayı sonrasına kalacağı mesajı verdi.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylayacak yerin TBMM olduğunu vurgulayan Erdoğan, onayın Ekim ayına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili bir soruya da "Şimdi bizim iki aylık bir meclis tatili var. Tabii Ekim ayında bu tatilden çıkma durumu söz konusu değil. Zira birçok uluslararası sözleşmeler var birçok görüşülmesi gereken yasa önerileri var. Tabii bunların önem sırasına göre bu attığımız adım da burada yerini alacak. Ama mümkün olduğu kadar kısa zamanda bu işi bitirmek hedefimiz" diye yanıtladı.

"İsveç'in atacağı adımları tespit ettik"

Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını desteklediğini vurgulayan Erdoğan, İsveç'in üyelik süreciyle ilgili atılacak adımların tespit edildiğini belirtti. Erdoğan, bu bağlamda İsveç'in, üçlü muhtıranın uygulanmasını içeren bir yol haritası sunacağını, bu yol haritasını TBMM Başkanlığı'na ileteceklerini, ayrıca İsveç'in Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ve vize serbestisine aktif destek vereceğini kaydetti.

Başkent Stockholm'de geçen ay Kuran'ı Kerim yakılması eylemiyle ilgili İsveç hükümetinin bu olayı tasvip etmediği yönündeki açıklamasını not ettiklerini belirten Erdoğan, nefret suçlarına müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

"AB Komisyonu'ndan olumlu yaklaşım bekliyoruz"

AB üyelik sürecinin canlandırılması, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi, vize serbestisi gibi konularda çeşitli liderlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, son olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü ve kendisinden olumlu yaklaşım beklediklerini kaydederek "Bundan sonrası onlara ait" dedi.

Erdoğan ile Biden Fotoğraf: Susan Walsh/AP/picture alliance

Biden görüşmesi: Her zamankinden daha umutluyum

ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye de değinen Erdoğan, Biden'ın F-16'lar konusunda Kongre onayı gerektiğini hatırlattığını, bu konunun takipçisi olacağını, elinden gelen her şeyi yapacağını ve umutlu olduğunu söylediğini belirtti. Erdoğan, "Bizde de nasıl parlamentodan geçmesi gerekiyorsa orada da Kongre'den geçmesi gerektiğini, zaman zaman Demokratlardan bazen Cumhuriyetçilerden engel çıktığını ifade ettiler. Fakat gerek sayın Başkan'ın gerek Dışişleri Bakanının konuyla ilgili takipçisi olacağını bizlere söylediler. Temennimiz odur ki, bu süreç içerisinde olumlu bir neticeyi alırız. Ben de her zamankinden daha umutluyum" dedi.

"Hak ve özgürlüklerde eksik olan hiçbir şey yok"

Erdoğan bir soru üzerine Türkiye'nin demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı olmadığını belirterek "Dünyada yüzde 90'a yakın bir katılımla seçim yapıldığını hangi ülkede gördünüz? Kaç tane ülke var? Parmak sayılarını bulmaz. Bizim son seçimimiz yüzde 88 ile neticelendi. Ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler noktasında eksik olan hiçbir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Mitsotakis görüşmesi

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile bugün NATO zirvesi marjında yaptığı görüşmeyle ilgili olarak ise "Bizim düşman kazanmak gibi bir derdimiz yok. Erdoğan'ın hedefi düşmanları artırmak değil dostları artırmaktır. Bugüne kadar da hep bunu yaptık. Bugünkü görüşmemizde de bu dostluğumuzu nasıl daha fazla perçinleyeceğiz, nasıl güçlendireceğiz onun görüşmelerini yaptık. Bugünkü görüşme adeta bunun temellerinin yeniden atıldığı bir görüşme oldu" diye konuştu.

DW/BK,EC