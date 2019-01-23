 Erdoğan: Fırat′ın doğusunu da huzura kavuşturacağız | TÜRKİYE | DW | 28.01.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: Fırat'ın doğusunu da huzura kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da yaptığı açıklamada, "Fırat’ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız" dedi.

Türkei Präsident Erdogan spricht vor dem Parlament in Ankara (Reuters/U. Bektas)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesi'ndeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.

"Türkiye'nin sadece terör örgütlerinin kökünün kurutulması için değil, aynı zamanda çatışmaların sebep olduğu insani krizlerin etkilerinin hafifletilmesi için de büyük gayret sarfettiğini" söyleyen Erdoğan, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi olası operasyona değindi. Erdoğan, "Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız" dedi.

Bu amaçla Türkiye'nin Amerika ve Rusya başta olmak üzere sahada askeri varlığı olan güçlerle temas içinde olduğunu belirten Erdoğan, "Her iki tarafla da son derece olumlu istişareler gerçekleştirdik. Diplomatik çabalarımızı devam ettirirken aynı zamanda da bir sonraki adım için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu süreçte amacımız, kendi milli güvenliğimizi özellikle güçlendirmenin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğünü garantiye almaktır" diye konuştu.

Konuşmasında Suriyeli mültecilerin durumuna da değinen Erdoğan, Türkiye'nin şimdiye kadar yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere bütün mültecilere BM hesaplarına göre 35 milyar dolar kaynak aktardığını söyledi. Erdoğan, "Açık ve net söylüyorum, bugün dünyamızda yaşanan birçok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği vardır" dedi.

DW / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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