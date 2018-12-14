 Erdoğan: Fırat′ın doğusundaki operasyona her an başlayabiliriz | TÜRKİYE | DW | 17.12.2018

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TÜRKİYE

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki operasyona her an başlayabiliriz

Fırat'ın doğusunda askeri harekât hazırlığını bir kez daha tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'tan da bu konuda olumlu yanıt aldığını söyledi. Erdoğan, “Suriye topraklarını karış karış tarayacağız” dedi.

Türkei | Fall Khashoggi (picture-alliance/dpa/abaca/Depo Photos)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Fırat Nerhi'nin doğusunda düzenlenmesi öngörülen askeri operasyon planlarını yineleyerek "her an başlayabileceğini" açıkladı.

Konya'da bir resmi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, "Sınır hattı boyunca ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde kendi planlamamıza uygun yerlerden Suriye topraklarındaki operasyonlarımıza her an başlayabiliriz" ifadesini kullandı.

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Askeri operasyona dair planları ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştüklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin hassasiyetlerinin Washington'a iletildiğini ve karşı taraftan da olumlu yanıt aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Trump ile konuştuk, Fırat'ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse o zaman biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar" şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Erdoğan, "Sayın Trump ile de bunları görüştük. Kendileri de olumlu cevapları verdiler. Şimdi bunların da takipçisiyiz. Bölgedeki son terörist etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız" dedi.

Geçen hafta ilan etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de başlatılması öngörülen askeri operasyonu geçen hafta "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" sözleriyle ilan etmiş ve Cuma günü Trump ile konu hakkında bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Söz konusu telefon görüşmesi sonrasında da Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "görüşmede ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği" kaydedilmişti.

Suriye'de üçüncü operasyon

Ankara, Suriye'de yedi yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşta, topraklarına karşı doğrudan güvenlik tehdidi olduğu gerekçesi ile şu ana kadar iki kere askeri harekât düzenledi.

Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Halep'in kuzeyindeki bölgede, Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olduğunu savunduğu YPG unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri karşı karşıya gelmiş ve operasyon Mart 2017'de sonlanmıştı.

Aynı şekilde Ocak 2018'de Türk ordusu ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kenti ve civarında YPG unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı da Mart ayına kadar sürmüştü.

DW,rtr/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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