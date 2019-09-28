Erdoğan: Fırat'ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelerin hemen hiçbirine ulaşamadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27’inci dönem üçüncü yasama yılının açılışı vesilesiyle TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. Konuşmasında Suriye'deki duruma değinen Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu belirtti. Erdoğan, "Suriye'deki mevcudiyetimizin tek sebebi sınırlarımıza yönelik terör tehditlerinin, aynı zamanda ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşlerini de engelleyen bir bariyer haline dönüşmüş olmasıdır. Biz asla savaştan, çatışmadan, kan dökülmesinden, ölümden, acı çekilmesinden yana değiliz" dedi.

Suriye'de güvenli bölge oluşturulması için ABD ile yapılan görüşmelere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda arzu edilen neticelerin hemen hiçbirine ulaşamadığını kaydetti. Erdoğan, "Türkiye’nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Geldiğimiz noktada, kendi yolumuza devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Münbiç dahil, Fırat’tan Irak sınırına kadar oluşturacağımız 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede bir milyonu yeni yerleşim yerlerinde, bir milyonu mevcut yerlerde olmak üzere 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin bu konudaki planlarına ilişkin şöyle konuştu:

"Münbiç dahil, Fırat'tan Irak sınırına kadar oluşturacağımız 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede bir milyonu yeni yerleşim yerlerinde, bir milyonu mevcut yerlerde olmak üzere 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz...Uluslararası toplumun desteğiyle inşa edeceğimiz 5 bin nüfuslu 140 köye ve 30 bin nüfuslu 50 ilçeye bir milyon kişiyi yerleştireceğiz...Birlikte çalışma imkanlarını sonuna kadar zorlarız ama bu mümkün değilse de kendi yolumuzu açarız, nitekim şu anda açmaya da başladık."

Suriye krizi nedeniyle Türkiye'de 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacının yaşadığını söyleyen Erdoğan, uluslararası toplumu bu konudaki tavrı nedeniyle eleştirdi:

"Türkiye’den başka böyle bir yükü omuzlayabilecek ve bu kadar uzun süre yönetebilecek bir başka ülke olmadığını da biliyoruz. Bununla birlikte, milyonlarca sığınmacıyı ilanihaye kendi topraklarımızda misafir etmeye devam etmek gibi bir düşüncemiz de yoktur. Yaklaşık 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanların evleri, yurtları, vatanları zaten vardır. Bize düşen, sığınmacıların bir an önce kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilecekleri güvenli bir iklimi oluşturmaktır. Bu konuda uluslararası topluma şimdiye kadar pek çok çağrıda bulunduk."

DW / HT, SSB

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