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Fotoğraf: Turkish Presidency/AP/picture alliance
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahibiz

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek enflasyonun bazılarını şaşırttığını belirterek, "Halbuki biz, enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz" dedi

https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-enflasyonu-h%C4%B1zla-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCrebilme-kabiliyetine-sahibiz/a-63297290

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesinde" hükümetin izlediği ekonomi programlarını savundu.

Yüksek enflasyon oranlarına değinen Erdoğan Türkiye'nin enflasyonu kısa sürede düşürecek kabileyete sahip olduğunu belirtti. Erdoğan, "Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz, aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık. Ondan sonra da düşürdük. İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye bu sınamaları uzun süredir yaşıyor"

Erdoğan, dünyanın salgın ve savaş sonrası dönemin getirdiği yeni sınamaları anlamaya ve uyum sağlamaya çalıştığı bir sürecte, Türkiye'nin, bu sınamaları oldukça uzun bir süredir yaşadığı için diğer ülkelerin önünden gittiğinin söylenebileceğini ifade etti.

Özellikle iktisat politikaları konusundaki uygulamalarının başta pek çok çevre tarafından "akıntıya karşı kürek çekme derecesinde garipsediğini" söyleyen Erdoğan, "Buna karşılık yaşanan her küresel kriz bizim yaklaşımımızın ne kadar doğru, geliştirdiğimiz yöntemlerin ne kadar gerçekçi, uygulamalarımızın ne kadar sağlıklı olduğunu teyit etmiştir" dedi.

"Açıkça itiraf etmek isterim ki ülkemize karşı haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde uygulanan siyasi ve ekonomik yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır" diye konuşan Erdoğan şöyle devam etti:

"Uzunca bir süre küresel ekonomik sistemin kuralları çerçevesinde yürüttüğümüz ekonomi politikamızı bu tuzaklardan kendimizi kurtarabilmek için ayrıştırdık. Bunu yaparken de asla küresel ve mahalli gerçeklerden, iktisat teorilerinin önümüze serdiği muhteşem birikimden, asırlık zengin tecrübelerden kopmadık. Tam tersine hepsinden de en üst düzeyde istifade ederek kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk.

Ülke ekonomisini "faiz, kur, enflasyon kıskacına alıp yerle yeksan etme girişimlerine karşı" kendi ekonomi programlarını oluşturduklarını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Ardından ekonomi programımızın odağını yeniden belirledik. Artık bir kalıp haline getirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modelini oluşturduk. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada büyüme oranlarının gerilediği hatta resesyonun konuşulduğu bir dönemde ülkemizin rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam etmesinin gerisinde bir hikaye vardır."

"Olumsuzluklarla da karşılaştık"

Ancak bu süreçte olumsuzluklarla da karşılaştıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı, "Döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları, alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduk. Dünyadaki geleneksel üretim ve tedarik kanallarında yaşanan bozulmalara karşı güçlü altyapımızla genç ve zengin insan kaynağımızla esnek iş yapma modellerimizle öne çıktık" dedi.

Erdoğan 2011 yılında ilan ettikleri "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma" sözünü yerine getirmeye adım adım yaklaştıklarını da söyledi.

Türkiye ekonomisi talimatla düzelir mi?

DW/TY,HT

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