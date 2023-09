Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğimize inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve 4 saat 10 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, deprem bölgesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, konteynır kent kurulumlarının tamamlandığını, talep eden hak sahiplerinin buralara yerleştirildiğini söyledi. Yardımların sistemli bir şekilde ulaştırıldiğını kaydeden Erdoğan, "Şehirlerimizi hızla yeniden ayağa kaldırmak için bölgede ardı ardına temel atma törenleri gerçekleştiriyoruz. Son temel atma töreni ile birlikte Adıyaman'da söz verdiğimiz 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından fazlasının inşasına başlamış olduk. Depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da ise son temel atma ile beraber 50 bin konut, köy evi ve iş yerinin inşa çalışmaları devam ediyor. Yerinde Dönüşüm Projemize Hatay'daki başvuru sayısı 86 bini geçti" dedi.

Yeni Anayasa mesajı

Erdoğan, konuşmasının devamında anayasa değişikliğinin önümüzdeki süreçte gündeme geleceğini belirterek, "Türkiye'yi darbe Anayasasından tamamen kurtarıp demokrasimize yakışır sivil bir Anayasa ile buluşturma çabalarımızı Meclisimizin açılması ile birlikte ittifak ortaklarımızda istişare içinde yeniden başlatacağız" dedi.

Erdoğan, geçtiğimiz ayın son günü Türkiye'nin 2023 yılı 2’nci çeyrek büyüme rakamlarının açıklandığını anımsatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buna göre yılın ilk çeyreğinde düzeltilmiş rakamı ile yüzde 3,9 büyüyen Türkiye ekonomisi 2'nci çeyreği de yüzde 3,8 ile tamamladı. Böylece Türkiye 2023 yılı 2'nci çeyreğinde OECD ülkeleri arasında Kosta Rika'nın ardından en yüksek oranda büyüyen 2'nci, G-20 ülkeleri arasında ise Çin ve Endonezya'yı takiben 3’üncü devlet olmayı başardı. 2'nci çeyrek ihracat rakamlarımızda da benzer bir tabloyu görüyoruz. Türkiye G-20 ülkeleri arasında mal ve hizmet ihracatını artıran 3 ülke arasında yüzde 2,3 oranıyla 2'nci sırada yer alıyor. Ağustos ayını yine bir rekoru ifade eden 21,6 milyar dolarlık ihracatla kapattık. Yılın ilk 8 ayındaki ihracatımız 165 milyar doları, yıllık ihracatta 253 buçuk milyar doları bulmuştur. Türk Lirası ile yapılan ihracat rakamının yılın ilk 8 ayında 361,6 milyar liraya yükselmesi cari açığımız bakımından sevindirici bir gelişmedir. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızın toplam ihracat içindeki payının yüzde 40'ı geçmesi de bir diğer sevindirici haberdir. Dünya ticaretinden aldığımız pay ise yüzde 1,04 bu seviyeye kadar çıkmıştır. Tüm bunlara rağmen henüz cari fazla konusunda arzu ettiğimiz seviyeye gelememiş olmamızı bir hayıflanma olarak ifade etmek istiyorum."

Enflasyonla mücadele vurgusu

Erdoğan ekonomiye ilişkin açıklamalarında, "Ağustos ayı verileri ile birlikte yıllık enflasyonun yüzde 56 yükselmesi, hayat pahalılığı ile mücadelemizi daha sıkı yürütmemiz gerektiğine işaret ediyor. Hiç şüphesiz bu uzun, zorlu ve sabır isteyen bir süreçtir. Nice badirelerin üstesinden gelen bir yönetim olarak Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Ülkemizde hayat pahalılığının gerekçelerine baktığımızda hammadde, nakliyat, enerji, işçilik, kira gibi unsurların öne çıktığını görüyoruz. Döviz kurundaki ve enflasyondaki yükselişte fiyatları doğrudan etkiliyor. Ancak etiketlerde ve ilanlarda tüm bu faktörlerdeki değişimlerle izah edilemeyecek yüksek oranlarda fiyat artışları yapıldığına şahit oluyoruz. Çalışanların ücretine yapılan her artış, daha para insanların cebine girmeden kat ve kat fazlasıyla A'dan Z’ye her ürüne, her hizmete yansıtılıyor" dedi.

DHA/TY,BÖ

