Erdoğan: Enflasyon sıkıntısını hal yoluna biz koyacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 22'nci yıldönümü vesilesiyle yayınladığı video mesajda enflasyondan depreme yerel seçimlerden Gezi'ye pek çok konuda çeşitli açıklamalarda bulundu.

"Enflasyonu yine biz hal yoluna koyacağız"

Erdoğan, video mesajında "Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız" dedi ve bu meseleyi de yine partisi AKP'nin düzelteceğini iddia etti. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her vatandaşın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarma sözü veren Erdoğan, "Biliyorsunuz eskiden beri gelen kronik sorunlara ilave olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Bu ağır yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek, kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız" diye de belirtti.

Gezi olaylarını "yazılan karanlık senaryo" diye niteledi

Yaşanan süreç için "ilk defa böyle bir imtihandan geçiyor değiliz" diyen Erdoğan "Vesayetle boğuşurken de karşımızdaki gücün sınır tanımayan ceberutluğunu biliyorduk. Gezi olaylarından sokaklar ateşe verilirken yazılan karanlık senaryoyla ülkenin nerelere götürülmek istendiğini biliyorduk" diye konuştu.

2013'te yaşanan Gezi Parkı eylemlerini Erdoğan "karanlık senaryo" diye niteliyor. Fotoğraf: picture-alliance/dpa

PKK, Gülen hareketi ve IŞİD'i de kendilerine yönelik "kurulmuş tuzaklar" olarak niteleyen AKP lideri, bu tür siyasi oyunlarla kendilerine diş geçiremeyenlerin ekonomi üzerinden oyunlar çevirdiğini de ileri sürdü. Erdoğan "Tüm bu imtihanları Allah'ın yardımı ve milletimizin birlik, beraberliği sayesinde alnımızın akıyla geride bıraktık" diye konuştu.

2024 yerel seçimleri

Erdoğan, bir yandan depremlerde yıkılan kentlerin yeniden inşası, diğer yandan da enflasyonla mücadele edildiğini söylerken, Türkiye'yi "gelip geçici gündemler içinde boğmaya, rotasından çıkarmaya, işleyen çarklarını durdurmaya çalışanlar olduğunu" savundu ve "buna kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi. Erdoğan, yerel seçim sürecinde vatandaşlara her fırsatta kendilerine yönelik kurulan oyunu anlatacaklarını ve bu oyunları bozacaklarını söyledi. AKP lideri, "Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak, 2024 Mart'ında emaneti beceriksizlerden alıp, ehline vereceğiz" diyerek özellikle muhalefetin elindeki belediyelere işaret etti.

Bunun için şimdiden çalışmaya başlamak gerektiğinin de tekrar altını çizen Erdoğan sahada bırakılacak her boşluğu muhalefetin, "yalan ve iftira seliyle" dolduracağını da iddia etti. "Bugün nasıl 22'nci yaşımızı 14-28 Mayıs seçimleri zaferinin kıvancıyla kutluyorsak, inşallah 23'üncü kuruluş yıl dönümümüze de 31 Mart 2024 seçim zaferinin sevinciyle ulaşacağız" dedi.

DHA,AA/ ETO,BÖ