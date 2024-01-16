Erdoğan emekli aylıklarına yapılan zamları açıkladı

Erdoğan emekli aylıklarına yapılan zamları açıkladı16 Ocak 2024
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 2024 yılının ilk altı ayında memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve BAĞ-KUR'da da yüzde 37,57 artış olduğunu açıkladı.
Erdoğan ayrıca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapılacağını da kaydetti.
"SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor" diye konuşan Erdoğan, artışlarla birlikte Temmuz ayında emeklilerin tamamının yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacağını dile getirdi.
"Memur, SSK ve BAĞ-KUR ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve BAĞ-KUR emeklileri farkı alacakları için dengesizlik giderilecektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz" ifadesini kullandı.
Erdoğan artışların TBMM'nin onayından sonra emekli maaşlarına yansıtılacağını ifade etti.
ANKA / TY,ET