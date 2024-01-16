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Erdoğan emekli aylıklarına yapılan zamları açıkladı

16 Ocak 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve BAĞ-KUR'da yüzde 37,57 artış yapıldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Bernadett Szabo/REUTERS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 2024 yılının ilk altı ayında memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve BAĞ-KUR'da da yüzde 37,57 artış olduğunu açıkladı.

Erdoğan ayrıca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapılacağını da kaydetti.

"SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor" diye konuşan Erdoğan, artışlarla birlikte Temmuz ayında emeklilerin tamamının yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacağını dile getirdi.

"Memur, SSK ve BAĞ-KUR ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve BAĞ-KUR emeklileri farkı alacakları için dengesizlik giderilecektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan artışların TBMM'nin onayından sonra emekli maaşlarına yansıtılacağını ifade etti.

 

ANKA / TY,ET

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