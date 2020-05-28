Erdoğan Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede "Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususların ele alındığı" bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da BiP ve Telegram hesaplarından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, "Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Elon Musk 2017 yılı Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir görüşme gerçekleştirmişti. Basına kapalı gerçekleşen 1 saat 10 dakikalık görüşme sonrasında Musk Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve sosyal medya hesaplarından Atatürk'e hayranlığını ifade eden paylaşımlar yapmıştı.

DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe