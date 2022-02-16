Erdoğan: Elektrik faturalarında tarifeler yeniden değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Enflasyonla Mücadele Programı Töreni'nde açıklanan katma değer vergisi (KDV) kararını hatırlatan Erdoğan "Pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, yumurta, yemeklik yağ, şeker ve şekerli ürün çeşitleri, meyve, sebze, kuruyemiş, bakliyat gibi KDV indiriminin ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Enflasyonla mücadelede kararlılığımızda KDV düzenlemesi devlet olarak attığımız adımdır" diyen Erdoğan "Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek aksi yönde davranacaklara gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

"Fiyat artışları konjonktürel"

Erdoğan "Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır. Emin olun bunların hepsi de geçicidir, konjonktüreldir, bu döneme mahsustur" dedi.

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"Asgari ücrette, memur ve emekli maaşlarına kadar tüm çalışanların gelirlerinde yüksek oranda artış yaparak, esnaf ve zanaatkarımızı kredi paketleriyle destekleyerek hayat pahalılığının insanların üzerindeki yükünü azaltmanın gayreti içindeyiz" diyen Erdoğan "Ancak bunları konuşurken şu gerçeği de kesinlikle gözden kaçırmamalı, aklımızdan çıkarmamalıyız. Alım gücündeki düşüş bir süre sonra telafi edilebilirken kaybedilen işin, kaybedilen huzurun, kaybedilen vaktin geri kazanımı çok daha zordur. Böyle dönemlerde asıl olan çalışacak iş, hayatını sürdürecek gelir sahibi olmaktır. Asıl olan kendisine ve ailesine karşı mahcubiyet yaşamamaktır" diye devam etti.

"Avrupa'nın en ucuz doğal gazını sunan ülkesi Türkiye"

Son dönemde elektrik fiyatlarının tüm dünyada yükseldiğini söyleyen Erdoğan "Bu sadece bize mahsus bir durum değildir. Küresel düzeyde fiyatlar artmıştır. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden karşılaştırmasını yaparak gerçek tabloyu dikkatinize sunmak istiyorum" dedi. Erdoğan "Konutlarda aylık 200 kilowat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'da 34 ülke arasında vatandaşlarına en ekonomik hizmeti sunan üçüncü ülkesidir" dedi.

Benzer bir tablonun doğal gazda da geçerli olduğunu belirten Erdoğan "Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 avroluk faturasıyla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğal gaz hizmeti sunan ülkesidir" diye konuştu.

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Elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam edileceğini söyleyen Erdoğan "Elektrikte 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır" dedi.

"Sivil toplum kuruluşlarının elektrik bedelleri düşecek"

"Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir" diyen Erdoğan "Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir" açıklamasını yaptı.

"Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz" diyen Erdoğan "Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatı verdik" dedi.

Elektrik desteğinde hane sayısı 4 milyona çıkacak

Erdoğan "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek için yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacak. Yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor" dedi. Ayrıca "Pancar üreticimizin marttaki alacaklarını cuma hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan üniversite öğrencilerine yönelik de akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlere verilen beslenme yardımının aylık 570 liradan 750 liraya yükseltileceğini söyledi.

DW / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe