 Erdoğan: Eleştiri yaparsın ama hakarete hakkın yok | TÜRKİYE | DW | 22.05.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: Eleştiri yaparsın ama hakarete hakkın yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hâkimlere ‘çete’ yaftası vurmak ahlaksızlıktır” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul’da seçimi yenileme kararı alan YSK içinde "çete mensubu" yedi hakim olduğunu savunmuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik sözlerini eleştirdi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuşan Erdoğan, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından bazı siyasetçilerin sınırları zorladığını belirtti.

"Dün bir siyasi partinin genel başkanı yargı mensuplarımızla ilgili insanlık dışı sözler sarf etti" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Eleştiri yaparsın ayrı konu, ben de yapıyorum. Ama hakaret, küfür edemezsin, buna hakkın yok. Hukuk ve hukukçuları kendi işlerine gelen kararlar verdiğinde yücelten, aksi takdirde yerden yere vuranları şiddetle huzurlarınızda kınıyorum."

Hukukun verdiği kararların eleştirilebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ancak bunun içerik eleştirisi olabileceğini söyleyerek, "Biz de geçmişte birçok mahkeme kararını eleştirdik. Kararları değil de hâkimlerin şahıslarını hedef alarak, ‘çete' yaftası vurup, hedef göstererek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmemektir, hatta ahlaksızlıktır." dedi.

"İktidarın YSK'da çete mensubu yedi taşeronu vardır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul’da seçimin yenilenmesine ilişkin kararını "kumpas" olarak nitelendirmiş, demokrasiye, milletin iradesine kumpas yapıldığını savunmuştu.

YSK'nın kararının ardından 7 Mayıs günü partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bugün geldiğimiz noktada iktidar sahiplerinin Yüksek Seçim Kurulu'nda çete mensubu yedi taşeronu vardır" ifadesini kullanmış ve "çete mensubu" olarak nitelendirdiği yedi hakimin isimlerini saymıştı.

DHA/AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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