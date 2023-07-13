Erdoğan: Depremin ekonomiye maliyeti 104 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Şubat depremlerinin Türkiye ekonomisine maliyetinin toplam 104 milyar dolar olarak hesaplandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) organizasyonunda, düzenlenen "Türk-Alman Konferansı: Depremden Etkilenen Bölgelerde İş Dünyasının Yeniden Güçlendirilmesinde Avrupa Özel Sektörünün Rolü" başlıklı konferansa video mesaj gönderdi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, depremin vurduğu 11 ilde, 872 bin bağımsız bölümün olduğu 311 bin binanın kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

İş yerleri, tarım alanları, ticarethaneler ve fabrikaların zarar gördüğünü, 14 milyon insanın depremin olumsuz etkilerini bizzat yaşadığını belirten Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yardım ve inşa sürecinin en önemli aktörleri arasında yer aldığını kaydetti.

Erdoğan deprem döneminde Türkiye'nin yanında olan herkesi şükranla hatırlayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Enkazın tamamını kaldırdık. Deprem riski olmayan alanlarda kalıcı konutların inşasına süratle başladık. Ekim, kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz. İlk bir yılda 319 bin konutun inşasını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, dayanıklı hale getirmekte kararlıyız. Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti toplam 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu ağır yükün altından, siz dostlarımızın da desteğiyle inşallah hep birlikte kalkacağız."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen konferansı memnuniyetle karşıladığını söyleyen Erdoğan, "Konferansa video mesajı göndererek destek sağlayan kıymetli dostum Sayın Şansölye Olaf Scholz'a teşekkür ediyorum. Türkiye ve Almanya'ya ilaveten Avrupa'nın birçok ülkesinden konferansa iştirak eden firmaların varlığı bizleri ayrıca sevindirmiştir. Katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DW / HT,BÖ

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