Erdoğan: Depremi durdurma imkânı söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir’e ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Elazığ'da cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili soruları da yanıtladı.

Erdoğan "Her şeyden önce bu birlik, berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'Millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile ne yazık ki 'Acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz' bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Hele hele sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış?' diyecek kadar. Depremi durdurma şansınız var mı? Böyle bir imkân zaten söz konusu değil. Bunu dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkenin yapması mümkün değil" dedi.

Kurtarma ve yardım çalışmalarında AFAD, jandarma ve silahlı kuvvetler ve Kızılay'ın başarılara imza attığını vurgulayan Erdoğan "Doğrusu her ne kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybettiyse de Allah rahmet eylesin, bütün yakınlarına sabırlar diliyoruz, milletimiz başı sağ olsun, ama öbür tarafta 1607 yaralı çıkarıldı buralardan. Bunların 1503'ü taburcu edildi, 104'ünün tedavisi devam ediyor" diye konuştu.

"Hasar tespit çalışmaları sürüyor"

Erdoğan artçı sarsıntıların devam ettiğini ve cumartesi akşamı Malatya'dayken 5.1 büyüklüğündeki bir artçı sarsıntıya kendisinin de şahit olduğunu belirtti. Erdoğan "Şu anda 3 bakanımız orada, tüm milletvekillerimiz orada. Bakanlarımız orada tüm ekipleriyle hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Erdoğan deprem bölgesinde hasarlı binalar için de çalışma yürütülüp yürütülmeyeceğine ilişkin soruya ise "İlk etapta zaten hasar tespit çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız sürdürüyor, sürdürecek. Malatya için hangi mahallede binaların hasarları ne durumdadır, Elazığ'da da daha çok köylerde sıkıntılar var, oralardaki binaların durumu nedir, bunların hasar tespitini yapıp süratle buralardaki yeniden inşa çalışmalarını başlatacağız. Bunların içerisinde yıkılması gerekenler varsa onları da yıkmak durumundayız" yanıtını verdi.

Ölü sayısı 35'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiği kaydedildi.

AFAD 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 20'sinin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan toplam 733 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Müdahale faaliyetleri sonucunda, enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 45, yaralı sayısı ise 1607 olarak açıklandı.

DHA/BW,EC

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