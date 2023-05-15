Deprem bölgesinde seçim sonuçları

Depremin ağır yıkıma uğrattığı deprem bölgesindeki kentlerde AKP, oylarında düşüş olsa da ilk sırada çıktı. Erdoğan; Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da en çok oyu alan aday oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu ve 50 binin üzerinde kişinin öldüğü 11 kentin 8’inde Recep Tayyip Erdoğan, 3’ünde ise Kemal Kılıçdaroğlu ilk sırada çıktı. Milletvekilliği seçimlerinde ise Diyarbakır dışında 10 kentte Cumhur İttifakı oyların çoğunluğunu aldı. Ancak CHP, deprem bölgesindeki oyunu kısmen de olsa artırdı.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde yaşadığı iki ayrı depremin ardından 11 kentte ağır yıkıma sahte oldu. Yaklaşık 100 bin bina yıkıldı. 313 bini ise ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti. Bu binalardaki konut sayısı 712 bin oldu. En az iki milyon depremzede başka kentlere göç etmek zorunda kaldı.

İşte bu şartlar altında 3 ay sonra Türkiye seçime gitti. Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu alırken, Cumhurbaşkanı seçimleri ise ikinci tura kaldı.

Ancak gözler, deprem bölgesinde sandıktan çıkan oylara çevrildi. Depreme rağmen bu bölgede iktidar ciddi oy kaybı yaşamadı ve çoğunluğunda birinci çıkmayı başardı.

Hatay’da AKP'nin milletvekili sayısı değişmedi

Depremin en fazla yıkıma uğrattığı Hatay’da 2018 seçimlerine AKP 4, CHP 4, MHP 2, HDP ise 1 milletvekili çıkarmıştı. Ancak 2023 seçimlerinde AKP ve CHP’nin milletvekili sayısı değişmezken, MHP’nin vekil sayısı bire düşerken, İYİ Parti de bir vekil çıkardı. TİP’in adayı Can Atalay da milletvekili seçilen bir isim oldu. Cumhur İttifakı’nın vekil sayısı bir düşmüş oldu.

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı, 2018’e göre oy oranlarında düşüş yaşadı. Cumhur İttifakı 2018’de Hatay’da yüzde 50,57, Millet İttifakı ise yüzde 38,14 oranında oy almıştı. Cumhur İttifakı’nın toplam oyu bu seçimde 48,71'e, Millet İttifakı’nın oyu ise 38,14’e geriledi.

2018’de yüzde 36,06 oranında oy alan AKP’nin oyu yüzde 33,83'e, 30,68 oy alan CHP'nin ise oyu 28,40'ya indi. 2018'de yaklaşık 1 milyon seçmenden 945 bin oy kullanılırken, bu seçimde kullanılan oy sayısı 905 bine düştü. Seçime katılım oranı yüzde 83,59 oldu. Ancak milletvekili seçimlerinde en çok oyu alan parti AKP oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Kılıçdaroğlu yüzde 48,7 oy oranıyla ilk sırada, Erdoğan yüzde 48,03 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Erdoğan 2018’de yüzde 56,25 oranında oy almıştı. Muharrem İnce ise yüzde 37,9’de kalmıştı.

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Kahramanmaraş yine Erdoğan dedi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta seçime katılım oranı yüzde 85,79 oldu. 648 bin geçerli oyun kullanıldığı seçimde en çok oy alan aday, Erdoğan oldu. Ancak 2018’de oy oranı yüzde 74,2 olan Erdoğan’ın oyu bu 71,88’e düştü. Kılıçdaroğlu ise yüzde 22,80 aldı. AKP milletvekili seçiminde yüzde 47,72 oy oranıyla yine önde çıktı. Ancak bu oran 2018’deki yüzde 58,47’lik oyun gerisinde kaldı. MHP 16,17 oranında oy aldı. Böylece 2018’deki yüzde 16,3’lük oranı az da olsa geçti. 2018’de yüzde 9,64 oy alan İyi Parti, bu seçimde ise 7,5’e geriledi. CHP ise 9,64’lük oy oranını yüzde 16,30’a çıkardı.

AKP bir vekil kaybetti

2018’de 6 vekil çıkaran AKP’nin vekil sayısı 5’e düşerken, CHP ise 2’ye çıkardı. MHP bir vekil alırken, İYİ Parti milletvekili çıkaramadı. Cumhur İttifakı toplamda yüzde 70.87, Millet İttifakı ise yüzde 23.35 oy oranına ulaştı.

Adıyaman'da durum ne?

325 bin geçerli oyun kullanıldığı ve seçime katılım oranının yüzde 82,40 olduğu Adıyaman, 5 vekilden 4’ü 2018’de olduğu AKP'ye, biri ise CHP'ye gitti. Erdoğan oyların yüzde 66,20’sini, Kılıçdaroğlu ise 31,24’ünü aldı. Bu oran 2018’de Erdoğan’a yüzde 67,4, Muharrem İnce’ye ise yüzde 20,4 olarak yansımıştı. AKP’nin bu seçimde milletvekili oy oranı ise yüzde 52,34, CHP’nin yüzde 18,71 oldu. 2018’de ise AKP’nin oranı yüzde 55,1, CHP’nin yüzde 12,1’di. Cumhur İttifakı’nın oyu ise 2018’e göre yaklaşık 2 puan düştü.

Malatya'da Erdoğan oyunu artırdı

Malatya’da ise seçime katılım yüzde 82,15 oldu. Yaklaşık 439 bin geçerli oy kullanıldı. 6 milletvekilinden 4’ünü AKP, birini MHP, birini ise CHP aldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yüzde 69,39 oyla 2018’deki rakamı geçti. 2018’de yüzde 69,2 almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 27,02’de kaldı. 6 milletvekilinden 4’ü AKP’ye, biri CHP, biri ise MHP’ye gitti. AKP'nin oyu ise yüzde 53,8'den yüzde 45,15'e düştü. CHP ise oyunu yüzde 21,58'e yükseltti.

Adana Kılıçdaroğlu dedi

Adana’da Cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu, milletvekili seçimlerinde ise AKP ilk sırada yer aldı. Depremin yaşandığı diğer iller Şanlıurfa, Elazığ, Kilis, Osmaniye ve Gaziantep’te de Erdoğan’ın oyunda düşüş olsa da seçimleri ilk sırada bitirdi.

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