 Erdoğan: Dar gelirlilere nakit 1000 TL destek verilecek | TÜRKİYE | DW | 25.03.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan: Dar gelirlilere nakit 1000 TL destek verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs krizinin etkilerini azaltmak için dar gelirlilere 1000 TL nakit destek verileceğini açıkladı. Ayrıca, asgari ücretliye toplamda 7 milyar TL'lik ücret desteği sağlanacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasında "vatandaşların krizin etkilerinden korunmaya devam edileceğini” vurguladı.

Dar gelirlilere nakit 1000 TL destek

Çalışma ve sosyal hayata ilişkin tedbirler kapsamında, 2 milyon dar gelirli aileye 1.000 TL nakit destek verilecek. En düşük emekli aylığının 1.500 TL'ye çıkarılacak. Ayrıca, asgari ücretliye toplamda 7 milyar TL'lik ücret desteği sağlanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına düzenli aktarılan kaynak180 milyon TL'ye çıkarılacak. Emeklilerin bayram ikramiyesi nisanda verilecek.

Sağlık alanında çalışanlara teşvik

Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, sağlık alanında çalışanlarını teşvik için bazı önlemler alındı. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi 32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek.Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak.Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

Ayrıca, koronavirüs vakalarının tespiti için 1 milyon adet hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.

Sanayi ve ticaret alanındaki tedbirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında sanayi ve ticaret alanında önlemler de yer aldı. Buna göre, teknopark işletmelerinden 2 ay kira alınmayacak. KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek. Yerli dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.

Ayrıca, tıbbi maskelere ilave gümrük vergisi kaldırıldı. Solunum cihazları için ilave gümrük vergisi kaldırıldı. Etil alkol ithalatında uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

Mesajda, maliye ve bankacılık alanındaki tedbirlere de yer verildi.

DHA/ JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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