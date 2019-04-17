Erdoğan: Dönem kızgın demiri soğutma dönemidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tartışmalarını geride bırakarak ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündeme odaklanılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, birlik ve beraberliğin yeniden perçinlenmesi mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Merkez Hizmet Binası açılış töreninde yaptığı konuşmada seçimler sonrası yaşanan tartışmalar ve izlenecek rotaya ilişkin mesajlar verdi.
Seçim çerçevesinde yapılan hak arama mücadelesinin demokrasinin gereği ve bir hak olduğunu belirten Erdoğan, "Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir. Ondan sonra yola devam" dedi.
Seçim tartışmalarını geride bırakarak ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündeme odaklanmanın şart olduğunu söyleyen Erdoğan, "Dönem kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir" ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki 4,5 yıllık süreçte yapısal reformları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı, "Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır" diye konuştu.
DW,dpa/BK,EC
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