Erdoğan bugün yemin edecek

TBMM, milletvekillerinin 10 saat süren yemin töreninin ardından bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni için toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TSİ saat 16.30’da TBMM kürsüsünden yemin ederek görevine başlaması planlanıyor. Ana muhalefet partisi CHP’nin ayağa kalkmama protestosuna sahne olması beklenen yemin töreninin ardından Anıtkabir’e geçecek Erdoğan, daha sonra da Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek "göreve başlama törenine" katılacak.

Erdoğan için Beştepe’de düzenlenecek törene 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katılacak. Törende Bulgaristan, Gürcistan, Makedonya, Moldova, Sırbistan, Kosova, Pakistan, KKTC, Kırgızistan, Sudan, Gine, Zambiya, Gine Bissau, Ekvator Ginesi, Somali, Moritanya, Gabon, Çad, Cibuti cumhurbaşkanları ile Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı, Katar Emiri ve Venezüela Devlet Başkanı hazır bulunacak.

Schröder, Berlusconi, Medvedev

Törene katılacaklar arasında devlet başkan yardımcıları, parlamento başkanları ve başbakanlar olmak üzere toplam 28 ülkeden isim de bulunuyor. Bu isimler arasında Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Orgeneral Raşid Dostum, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın yanı sıra İtalya Eski Başbakanı Silvio Berlusconi, Almanya Eski Şansölyesi Gerhard Schröder ve Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı Theodora Bakoyannis’in olması da dikkat çekiyor.

AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça, D-8 Genel Sekreteri Ku Jaafar Ku Shaarı, Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasanov, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve AB Göç İşleri Komiseri Dimitris Avramopoulos'un bulunduğu 6 uluslararası örgütün temsilcisi de törende olacak.

10 bin polis mesaide

Hem TBMM’de hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak tören için Ankara’da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı, tüm emniyet birimleri harekete geçirildi. Bu çerçevede özel harekat, terör, istihbarat, güvenlik, asayiş, çevik kuvvet, bomba imha ve trafik şubeleri ekiplerinden toplam 10 bin polis mesai yapacak. Yabancı konukların korunması için Karşı Atak Timleri (CAT) görevlendirilirken, hassas noktalara keskin nişancılar yerleştirilecek ve polis helikopterleriyle havadan güvenlik desteği sağlanacak. Kontrol noktalarında aramalar özel eğitimli köpeklerle gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Hem devletin hem de hükümetin başı

Törenin ardından konuklarını bir akşam yemeğinde ağırlayacak Erdoğan, yemekten sonra yeni kabineyi bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak. Erdoğan’ın açıklayacağı yeni kabinenin parlamenter sistemdekinin tersine meclisten güvenoyu alması gerekmiyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte başbakanlık makamı kaldırılıyor ve yürütmeye ait tüm yetkiler cumhurbaşkanına aktarılıyor. Yani cumhurbaşkanı Erdoğan hem devletin hem de hükümetin başı olacak. Erdoğan, cumhurbaşkanı yardımcıları ve kabinenin yanı sıra neredeyse tüm yargı üyeleri ile bürokratları da atayan isim olacak. Yeni sistemde bütçeyi hazırlama ve TBMM’ye gönderme yetkisi de cumhurbaşkanında olacak. TBMM’nin cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısını reddetmesi halindeyse bir önceki yılın bütçesi yürürlükte kalacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem normal hem de olağanüstü hal dönemlerinde kararname yetkisi çıkarmaya tek başına sahip olacak. Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı AKP yeni sistemin "daha hızlı ve etkin" olacağını savunurken, muhalefet partileri sistemin Türkiye’ye "tek adam rejimini" getirdiği eleştirisinde bulunuyor.

İlk KHK da yayımlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’deki yemin töreninin hemen ardından ilk cumhurbaşkanlığı kararnamesinin de yayımlanması bekleniyor. Yeni sistemin teşkilat yapısına ilişkin olacak kararname Erdoğan’ın yeni dönemdeki politikalarının da ipuçlarını taşıyacak. Erdoğan, cumhurbaşkanı yardımcılarından ve kabineden isimlerle 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesine katılacak, sonra da yeni kabineyi ilk kez 13 Temmuz'da Ankara'da toplayacak.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe