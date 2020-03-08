Erdoğan Brüksel'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmelerde bulunmak üzere Pazartesi günü Brüksel'e gidecek. Konsey Başkanı Michel'in sözcüsü Barend Leyts, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Von der Leyen ile Erdoğan'ın Pazartesi günü saat 18:00'da, AB-Türkiye ilişkileri, mültecilerin durumu, güvenlik ve Suriye ile ilgili konuları görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pazar günü yaptığı bir konuşmada, AB yetkilileri ile görüşmek için Brüksel'e gideceğini bildirmiş, yapılacak buluşmanın içeriği ile ilgili olarak da, AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı ve Suriye'deki durumun görüşüleceğini ve Türkiye'nin sığınmacılar için daha fazla uluslararası yardım almayı beklediğini ifade etmişti.

Brüksel'e yakın kaynaklar yapılacak görüşmelerde, Von der Leyen ve Michel'in Erdoğan'dan, Türkiye'nin mülteci mutabakatına uymasını talep edeceğini belirtiyor.

Türkiye'nin geçen hafta, Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara ve göçmenlere Pazarkule Sınır Kapısı'nı açması AB-Türkiye ilişkilerinde gerginliğe neden oldu. Bazı AB temsilcileri Türkiye'yi şantaj yapmakla suçlarken, bazı üye ülkelerden Türkiye'nin mutabakatı uygulamaya devam etmesi durumunda ek mali yardım yapılabileceğine yönelik açıklamalar geldi.

dpa / ET,EC

© Deutsche Welle