Erdoğan: BMGK, İsrail'i koruma konseyine dönüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMGK'da Gazze'de acil ateşkes için talep edilen karar tasarısını reddeden ABD'ye tepki göstererek, "Dünyanın beşten büyük olduğu gerçeği bir kez daha görülmüş oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'nda konuşma yaptı.

Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes için talep edilen karar tasarısını reddeden Amerika Birleşik devletleri'ne (ABD) tepki gösterdi.

"Böyle adalet mi olur?"

"BM Güvenlik Konseyi'nde beş daimi üye ve geçici üyeler, sadece Amerika'nın ret oyuyla, maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına, böyle adalet olur mu?" ifadelerini kullanan Erdoğan, ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını dile getirerek, "Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail yönetimi, Gazze'de tüm insanlığın yüzünü kızartacak canilikte zulümlere ve katliamlara imza atıyor" şeklinde konuştu.

Gazze'de ateşkes öngören tasarı ABD'nin vetosu ile BMGK'de reddedildi Fotoğraf: Charly Triballeau/AFP/Getty Images

"BMGK, İsrail'i koruma konseyine dönüştü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BM) Güvenlik Konseyi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'i koruma ve kollama konseyine dönüştü. İnsanlık Amerika'ya 'BM Evrensel Beyannamesi'ne destek veren ülkedir' demeyecek bundan sonra, başta biz, diyemeyiz" ifadesini kullandı. BMGK'nin reforme edilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın beşten büyük olduğu gerçeği bir kez daha görülmüş oldu" dedi.

"Hesabı hukuk önünde sorulmalıdır"

Erdoğan, Gazze'de olanlardan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi devam etmeyeceğini de belirterek, "Filistin topraklarında yaşanan zulmün, barbarlığın hesabı hukuk önünde sorulmalıdır. 'Gazze kasapları' uluslararası mahkemelerde insanlığa suç teşkil eden eylemlerininhesabını vermelidir" dedi.

Türkiye'nin "bu meselenin takipçisi olacağını" ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, "Bir daha benzer dramlar yaşanmasın diye, anne babalar çocuklarının parçalarını toplamasın diye, zulüm zalimin yanına kar kalmasın diye, dünyanın dört bir yanındaki masumlar geleceklerine güvenle bakabilsin diye mücadelemizi cesaretle sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Gazzeli çocuklar için gözyaşları ile ciğerparelerine sarılan o Gazzeli anneler, babalar için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. İsrail yönetiminin terör eylemlerine göz yumanlar ve destek verenler yarın insan içine çıkacak yüz bulamayacak ama biz başımız dik, alnımız ak bir şekilde hakkı savunmaya devam edeceğiz."

DW / AI,ET

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