Erdoğan: Biz de hanımını yakaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde yaptığı konuşmada ABD özel kuvvetlerinin operasyonunda öldüğü açıklanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşinin Türkiye tarafından yakalandığını açıkladı.

Erdoğan, ABD'nin Bağdadi'nin kendini tünelde imha ettiği yönündeki açıklamasına işaret ederek, "Bununla biliyorsunuz çok ciddi kendilerine göre bir iletişim kampanyası başlattılar. Biz de hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. Bakın ilk defa şimdi bugün açıklıyorum" dedi.

Erdoğan, daha önce Bağdadi'nin kız kardeşi ve eniştesinin de Suriye'de yakalandığını hatırlatarak "Şu anda biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. İşte buyurun şu anda terör örgütü ile verdiğimiz mücadele, hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü bir şekilde yürüyor" diye konuştu.

ABD, Bağdadi'nin İdlib'deki bir operasyon sonucu öldüğünü 27 Ekim'de açıklamış, DNA testiyle yapılan kimlik teşhisinin ardından cansız bedeninin denize gömüldüğü kaydedilmişti. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) daha sonra Bağdadi'nin halefleri arasında adı geçen sözcüsü Ebu El Hasan El Muhacir'in Cerablus yakınlarında öldürüldüğünü bildirmişti.

IŞİD'den yapılan açıklamada da her iki ismin öldürüldüğü teyit edilerek Bağdadi'nin yerine Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin geçtiği bildirilmişti.

rtr,DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe