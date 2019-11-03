 Erdoğan: Biz de hanımını yakaladık | TÜRKİYE | DW | 06.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Erdoğan: Biz de hanımını yakaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin IŞİD’in öldürülen lideri Bağdadi’nin eşini yakaladığını açıkladı. Türkiye dün de Bağdadi’nin kız kardeşinin yakalandığını açıklamıştı.

Irak Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde yaptığı konuşmada ABD özel kuvvetlerinin operasyonunda öldüğü açıklanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşinin Türkiye tarafından yakalandığını açıkladı.

Erdoğan, ABD'nin Bağdadi'nin kendini tünelde imha ettiği yönündeki açıklamasına işaret ederek, "Bununla biliyorsunuz çok ciddi kendilerine göre bir iletişim kampanyası başlattılar. Biz de hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. Bakın ilk defa şimdi bugün açıklıyorum" dedi.

Erdoğan, daha önce Bağdadi'nin kız kardeşi ve eniştesinin de Suriye'de yakalandığını hatırlatarak "Şu anda biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. İşte buyurun şu anda terör örgütü ile verdiğimiz mücadele, hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü bir şekilde yürüyor" diye konuştu.

ABD, Bağdadi'nin İdlib'deki bir operasyon sonucu öldüğünü 27 Ekim'de açıklamış, DNA testiyle yapılan kimlik teşhisinin ardından cansız bedeninin denize gömüldüğü kaydedilmişti. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) daha sonra Bağdadi'nin halefleri arasında adı geçen sözcüsü Ebu El Hasan El Muhacir'in Cerablus yakınlarında öldürüldüğünü bildirmişti.

IŞİD'den yapılan açıklamada da her iki ismin öldürüldüğü teyit edilerek Bağdadi'nin yerine Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin geçtiği bildirilmişti.

rtr,DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Bağdadi’nin kız kardeşi yakalandı

Reuters ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, IŞİD’in öldürülen lideri Bağdadi’nin kız kardeşinin ele geçirildiğini bildirdi. Yapılan sorgularda IŞİD’in iç işleyişiyle ilgili önemli bilgilere ulaşılması umuluyor. (05.11.2019)  

IŞİD’in yeni lideri El Kureyşi

IŞİD, örgüt lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü doğrulayarak, yeni liderin Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğunu açıkladı. (31.10.2019)  

ABD Bağdadi operasyonunun görüntülerini paylaştı

Pentagon, öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye düzenlenen operasyonla ilgili görüntüleri ilk kez kamuoyu ile paylaştı. Operasyonun detaylarıyla ilgili yeni bilgiler de verildi. (31.10.2019)  

Türkiye Bağdadi’nin İdlib’de olduğunu biliyor muydu?

ABD’nin IŞİD liderlerine Türkiye sınırına yakın bölgelerde operasyon düzenlemesi soru işaretlerine yol açtı. Uzmanlar, gündeme getirilen iddiaları DW Türkçe’ye değerlendirdi. (30.10.2019)  

Benzer içerik

IS Fahne Syrien

Bağdadi’den sonra: IŞİD Türkiye için hâlâ tehdit mi? 03.11.2019

IŞİD davalarında kamu yetkililerinin yargılanmaması ve Türkiye’de göz altına alınan IŞİD’lilerin sınırdan nasıl giriş çıkış yaptığına yönelik bilinmezlik, devletin IŞİD’le mücadelesine dair soru işaretleri yaratıyor.

Pentagon PK Veröffentlichung Bildmaterial al-Baghdadi Einsatz

ABD Bağdadi operasyonunun görüntülerini paylaştı 31.10.2019

Pentagon, öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye düzenlenen operasyonla ilgili görüntüleri ilk kez kamuoyu ile paylaştı. Operasyonun detaylarıyla ilgili yeni bilgiler de verildi.

Trump verkündet Tod von IS-Anführer Al-Bagdadi

Trump: IŞİD lideri El Bağdadi öldü 27.10.2019

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ABD ordusunun düzenlediği operasyon sırasında öldüğünü doğruladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

RTÜK Başkanı Şahin TÜRKSAT’tan istifa etti

"Hukuka aykırı gelir sağladığı" gerekçesiyle eleştirilere hedef olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, tartışmalı TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  