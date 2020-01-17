Erdoğan: Berlin zirvesi ateşkesin tahkimi için önemli bir adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin’de bugün düzenlenen Libya konulu zirve için Almanya'ya haraket etmeden önce Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabat Hükümeti'nin, Nisan 2019'dan bu yana General Hafter ve destekçilerinin ağır saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Erdoğan, Berlin zirvesi ile ilgili olarak "Bu zirvenin Trablus'a yönelik saldırıların başlamasından 9 ay sonra, Berlin süreci bağlamında sarf edilen 4 aylık çabanın ardından ancak bugün düzenleniyor olması elbette düşündürücüdür" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, "gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı" olduğunu dile getiren Erdoğan, Rusya’yla 8 Ocak’ta İstanbul’da yapılan ateşkes çağrısı da dahil gösterilen çabaların "Berlin Zirvesi’nin gerçekleştirilmesi için gerekli zemini oluşturduğunu" söyledi.

"Zirveyi ateşkesin tahkimi ve siyasi çözüm yolunda özellikle önemli bir adım" olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir. Zirvede alınacak kararlarla güvenlikten ekonomiye birçok alanda somut gelişmeler sağlanmasını bekliyoruz. Zirvenin Libya halkının çektiği acıları sonlandıracak, Libya'yı huzur ve refaha kavuşturacak adımların atılmasına vesile olmasını diliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu lideri General Hafter’in Yunanistan ziyaretine ilişkin ise, Atina’nın Berlin’deki konferansa davet edilmediği için "ciddi bir rahatsızlık" içinde olduğunu ve Hafter’in bu ziyaretinin "hiçbir kıymeti bulunmadığını" ifade etti.

"İdlib’i de gündeme getireceğiz"

Basın toplantısında İdlib’deki duruma da değinen Erdoğan, "ateşkese rağmen rejimin sivillere yönelik katliamlarını sürdürdüğünü görüyoruz" diyerek, "Ülkemiz sınırına yönelik göç hareketleri tekrar başladı. Rejimin vahşetine bir 'dur' denilmesinin vakti artık gelmiştir. Berlin'deki temaslarımız sırasında İdlib meselesini de gündeme getireceğiz" ifadesini kullandı.

Bugün Berlin'de düzenlenen zirvede, Libya'da iktidar mücadelesi veren Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin desteklediği General Halife Hafter'in yanı sıra diğer müdahil devletlerin bir araya gelmesi planlanıyor.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir'in yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği de konferansa davet edildi.

DW, AFP / SÖ, ET

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