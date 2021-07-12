Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bayram tatilinin 9 gün olacağını duyuran Erdoğan "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.

Konuşmasında Kadıköy'deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarında dans edilmesi olayına da değinen Erdoğan "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum" diye konuştu.

"Aşılamanın düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir"

Covid-19 pandemisiyle mücadeleye ilişkin de Erdoğan da virüsün yeni varyantlarının bulaşıcılığına dikkat çekti. "Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız" diyen Erdoğan "Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu. Erdoğan "Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız” ifadelerini kullandı.

DW / EC, HS

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