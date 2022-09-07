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Ukrayna Savaşı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenlediFotoğraf: ANDREJ ISAKOVIC/AFP
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Batı tahrik üzere kurulu bir politika güdüyor

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'nın Ukrayna savaşında tahrik üzerine kurulu bir politika güttüğünü söyledi. Erdoğan "Rusya’yı hafife alanlara söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak ülke değil" dedi.

https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-bat%C4%B1-tahrik-%C3%BCzere-kurulu-bir-politika-g%C3%BCd%C3%BCyor/a-63044428

Sırbistan'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile biraraya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısında Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zira tahrik üzere kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzere yürütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almak da mümkün olmayacaktır" diye konuştu.

Erdoğan Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımlarına ilişkin de "Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar" dedi.

"Rusya hafife alınacak ülke değil"

Savaşın çok kısa zamanda biteceğe benzemediğini söyleyen Erdoğan "Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil" açıklamasında bulundu.

"Şu anda Rusya doğal gazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi" diyen Erdoğan "Şimdi herkes kara kara düşünüyor, bu kışı nasıl atlatacağız. Bunları daha önceden düşünmeniz gerekirdi" ifadelerini kullandı. Erdoğan "Rusya herkes ona saldırınca o da elindeki imkanlarını, silahlarını ne yapacaktır, kullanacaktır. Olay bu kadar basit" dedi.

Sırbistan'a kimlik kartı ile seyahat

Erdoğan-Vucic görüşmesi sırasında Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat konusunda protokol imzalandı. "Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" diyen Erdoğan Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin geçen sene yüzde 33'ün üzerinde artışla 2 milyar dolarlık seviyeye yaklaştığını belirtti. Ortak hedef olan 5 milyar dolarlık hedefe varmak için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

DW / EC, JD

 

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