"Batı ne kadar güvenilirse Rusya da o kadar güvenilir"

PBS televizyon kanalına mülakat veren Erdoğan, Putin'in tahıl sevkiyatları konusunda kendisine verdiği sözü tutup tutmayacağı sorusuna verdiği yanıtta "Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için gittiği New York'ta, Amerikan PBS kanalının çeşitli güncel konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden vazgeçmeye hazır olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta, Türkiye'nin AB'nin kararlarına önem verdiğini söyleyerek, "AB olumlu bir karar verirse bunu memnuniyetle karşılarız. Türkiye son 50 yıldır AB'nin kapısında oyalandırılıyor. Biz her zaman kendi kendine yeten bir ülke olduk. Hiçbir zaman AB'nin katkılarına ya da desteğine muhtaç olmadık, buna ihtiyacımız yok" dedi.

"İsveç verdiği sözleri tutmalı"

İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili olarak da konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından değerlendirileceğine ve burada onaylanacağına işaret eden Erdoğan, "Bu TBMM gündeminin bir parçasıdır. Meclis kendi takvimi çerçevesinde durumu değerlendirecek. Bu öneri milletvekillerinin oylamasına sunulacak" dedi.

"Bunun gerçekleşmesi için İsveç'in elbette verdiği sözleri tutması gerekiyor. Terör örgütlerinin Stockholm sokaklarındaki gösterilerini ve faaliyetlerini derhal durdurmaları gerekmektedir. Çünkü bunun gerçekten gerçekleştiğini görmek Türk halkı için çok önemli olacaktır" diyen Erdoğan, "İsveç mevzuatta değişiklik yapmış gibi görünüyor ama bu yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği konusuyla ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunun birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna verdiği yanıtta da, "Bana göre bağlantı olmamalı. Başkan (Joe) Biden, bu konuda kararı Kongre'nin vereceğini söyledi. Biz de her zaman diyoruz ki bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz var. Yani bu konulara parlamento karar verir. Parlamento bu konuda olumlu bir karar vermezse o zaman bu hususta yapacak bir şey yok" diye konuştu.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in F-16 satışına olumsuz yaklaşım sergilemesiyle ilgili olarak da Erdoğan "Bob Menendez, Türkiye'yi tanımıyor. Öyle görünüyor ki Bob Menendez, Tayyip Erdoğan'ı da tanımıyor" dedi.

Türkiye'nin Ukrayna savaşı çerçevesinde Rusya'ya "AB ve diğer NATO üyeleriyle" aynı düzeyde yaptırım uygulamaması kararına yönelik eleştirilerle ilgili ise Erdoğan, "AB üyeleri ne yapıyorsa biz de onu mu yapacağız? Türkiye'nin dünyadaki konumu farklı, AB üye ülkelerinin farklı. Rusya bizim en yakın komşularımızdan biri ve ortak bir tarihimiz var" ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: Alexei Nikolsky/AP Photo/picture alliance

Erdoğan, Moskova'nın Rusya lideri Vladimir Putin ile Eylül ayındaki görüşmesi sonrasında tahıl anlaşmasını neden yenilemediği sorusuna verdiği cevapta, "Biz kendilerinden rica ettik ve onlar 1 milyon ton daha göndereceklerini söylediler" dedi. Putin'in tahıl ihracatının hemen başlayacağını söylediğini belirten Erdoğan gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

"Bu sözünü tutacağına dair ona (Putin'e) güveniyor musunuz?" sorusuna karşılık ise Erdoğan, "Benim (Putin'e) güvenmemem için hiçbir sebep yok. Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. 50 senedir bizi kapısında bekleten AB'dir" yanıtını verdi.

Ukrayna'daki savaşın uzun süreceği ve bir an önce bitmeyeceğini belirten Erdoğan, "Savaşın ne kadar süreceğini yalnızca iki lider söyleyebilir" dedi.

Kavala ve Demirtaş sorusu

PBS sunucusu Amna Nawaz mülakatta, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi isimlerin tutuklu olduğunu hatırlatarak, "Muhalifleriniz bu insanları susturuyorsunuz gibi bir görünüm olduğunu söylüyor. Bu insanlar tarafından tehdit olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusunu sordu.

Erdoğan bu soruya verdiği yanıtta "Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Bahsettiğiniz bu kişi (Kavala) protestoların finansörüydü" dedi.

"Ben onlarla uğraşacak değilim" diyen Erdoğan, Selahattin Demirtaş için de bir kez daha "terörist" ifadesini kullandı. Sunucunun araya girerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu değerlendirmeyi paylaşmadığını hatırlatması üzerine Erdoğan, "Kesme. Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın" dedi. Erdoğan, "Amerikan yargısı yargı da Türkiye'nin yargısı yargı değil mi? Türkiye'nin yargısına da saygı duymaya mecbursunuz" diye konuştu.

DW / EC,ET

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