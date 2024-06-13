Erdoğan'dan İspanyol gazeteciye: Başını sallama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Üst Düzey Toplantısı sebebiyle gittiği Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile biraraya geldi. Erdoğan ile Sanchez görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Sanchez ile Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını söyleyen Erdoğan "İspanya'nın Filistin'i tanıma yönünde aldığı karar çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun henüz Filistin'i tanımamış diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi samimi temennimizdir" diye konuştu.

Erdoğan Sanchez'e teşekkür etti

Sanchez ve İspanya halkına teşekkür eden Erdoğan "Yaşanan mezalim karşısında küresel vicdanın harekete geçirilmesinde Sayın Sanchez'in büyük katkıları oldu. İki ülke olarak İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz akışının temini önceliğimizdir" dedi.

Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Pazartesi günü aldığı kararın uygulanmasını takip edeceklerini söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes zeminine gelmesinin olumlu olduğunu belirten Erdoğan "Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Güvenlik Konseyi üyelerinin bu kararın arkasında durup hemen ateşkesi sağlamak için İsrail'e gerekli baskıyı yapmalıdır. Temennimiz İsrail'in bu saldırılardan vazgeçmesi ve bölgeye kalıcı barışı getirecek bir zemine gelmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fotoğraf: Europa Press/ABACA/IMAGO

"İnsansız denizaltılara varıncaya kadar adımlar atacağız"

Türkiye ile İspanya arasındaki savunma sanayii işbirliğine dair de Erdoğan "TCG Anadolu ile bir adım attık. Şimdi ise bunun bir üst segmentine geçelim istiyoruz ve bunun çalışmalarını da başlattık. Mevcuttan daha büyüğünü birlikte yapalım istiyoruz" dedi. "İnsansız hava araçlarında birlikte yapılabilecek bazı adımları atıyoruz" diyen Erdoğan "İnsansız denizaltılara varıncaya kadar bu adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'ye eleştiri

Erdoğan ABD'nin izlediği siyaseti eleştiren açıklamalarda da bulundu. "Şu anda maalesef dünyanın kaderi beş ülkenin elinde. Bu beş ülkeden bir tanesi hayır dediği zaman mesele bitiyor. Son olayda bu beş ülkeden bir tanesi devam İsrail'in yanında yer alıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail acımasız bir şekilde bu katliamlarına devam ediyor. İsrail bu katliamlarına devam ederken Amerikanın duruşu bizleri ciddi manada üzmektedir" diye konuştu.

İspanya Başbakanı Sanchez ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Fotoğraf: Europa Press/ABACA/IMAGO

Erdoğan İspanyol gazeteciye: Başını sallama

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararlarını dikkate almaması da İspanyol bir gazeteci tarafından basın toplantısında dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta "Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde kararları yargı verir. Bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak da hukuk devletindeki yargımız kararını vermiş. Ve bu kararlar çerçevesinde... Bu, örneğin bir tanesi bu isimlerden, yani 100 kişiyi aşkın gencin ölümüne neden olmuş, aynı şekilde birçok terör estirmek suretiyle ülkemizin güneydoğu bölgesinde maalesef ölümlere neden olmuşlar. Sizlerin bu soruları sorması bizleri düşündürüyor. Hele hele bir basın mensubunun kalkıp da bu teröristleri böyle savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir" dedi.

"Siz Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde"

Erdoğan gazeteciye "Başını sallama, ben sallamıyorum bak, ben dimdik çalışmama devam ediyorum" dedi. "Yasalar ne diyorsa yasaların dediğini biz yerine getiririz. Hukuk neyi emrediyorsa hukukun emrettiğini bizler yerine getiririz ve yapılan iş budur" diyen Erdoğan "Siz tabii Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ve bu ciddi manada bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır. Bundan sonra da böyle yürüyecektir" ifadelerini kullandı.

DW / EC, JD

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