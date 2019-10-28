 Erdoğan: Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız | AVRUPA | DW | 07.11.2019

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AVRUPA

Erdoğan: Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü. İki lider göç ve iki ülke arasındaki işbirliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. İki lider basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

Başbakan Orban görüşmede özellikle göç ve siyasi işbirliği konularının gündeme geldiğini kaydetti. Orban, "Türkiye olmadan Avrupa'ya yönelik göç akımını durdurmak mümkün değil” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AB’nin Ankara’ya gerekli desteği sağlamaması halinde Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin yükünü artık taşıyabilecek durumda olmadığını söyledi. Erdoğan “Destek gelse de gelmese de misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliğine devam edeceğiz. Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız” dedi.

Türkiye’de 3,5 milyon mülteci olduğunu belirten Erdoğan bunların “Avrupa’ya göç etmesinin mümkün olduğunu” vurguladı. Erdoğan “Türkiye’nin bir güvenli bölge ihdası için çalıştığını”, bu şekilde Suriye’nin kuzeyindeki bölge YPG’den temizlendiğinde yaklaşık 2 milyon Suriyeli mültecinin buraya yerleşmesinin hedeflendiğini söyledi.

Orban ise Macaristan’ın bu bölgedeki yeniden yapılanma projelerine katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan’ın "güvenli bölge”deki yeniden yapılanma planlarını kendisine gösterdiğini belirten Orban “Burada yeni kentler, köyler, okullar, hastaneler, kiliseler yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Erdoğan-Orban diyaloğu

Orban ve Erdoğan 2013 yılından bu yana üçüncü kez Budapeşte’de bir araya geldi. İki lider geçen yıllarda farklı vesilelerle birçok kez bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirdi. İkili son olarak bundan üç hafta önce Bakü’de düzenlenen bir zirve sırasında görüştü.

Viktor Orban 2013 yılında Gezi Protestoları sırasında Erdoğan’a destek vermiş, Türkiye’de 2017’de yapılan Anayasa Referandumu'nun ardından ve Erdoğan’ın geçen yıl yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini ilk kutlayan AB lideri de yine Orban olmuştu.

Türkiye ile Macaristan arasındaki ticari ilişkiler şimdiye kadar çok önemli bir seviyede olmasa da özellikle Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Türk Akımı projesinin bu durumu değiştirmesi bekleniyor. Ayrıca her iki ülkeden yapılan karşılıklı açıklamalarla iki ülkenin savunma sanayisi konusunda işbirliğini güçlendirmeyi hedefledikleri de pek çok kez vurgulandı.

Reuters,dpa/BW,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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