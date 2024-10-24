Erdoğan başkanlığında Atatürk Havalimanında güvenlik zirvesi

Erdoğan, Rusya'daki BRICS zirvesinden dönüşünde İstanbul'da güvenlik zirvesine başkanlık etti. Atatürk Havalimanı'ndaki zirvede TUSAŞ saldırısı ve terörle mücadele ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nekatılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönerek Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde güvenlik toplantısı düzenledi. Erdoğan, iki saat sürdüğü belirtilen toplantı sonrasında sözlü açıklama yapmadı.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı kısa açıklamada, toplantıda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ve terörle mücadelekonularının ele alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı toplantıda "terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği, terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınırların ötesinde bir 'teröristan' kurulmasına asla müsaade edilmeyeceğinin" vurgulandığını bildirdi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in katıldığı kaydedildi.

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