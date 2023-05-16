Erdoğan: Başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti

Seçimlerin ikinci turuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci turuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Paylaşımına "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım" ifadesiyle başlayan Erdoğan, "Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan, "Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettik. Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakârlıklarınız için teşekkür ediyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için binlerce kez hamdediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti" açıklamasında bulunan Erdoğan, "Seçimlerin ikinci turu 27 Mayıs darbesinin 63'üncü yıl dönümünden bir gün sonra, 28 Mayıs tarihinde yapılacak.Bizler siyasetinin merkezine millî iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakız. Şimdiye kadar bizlere sahip çıkmış, gerektiğinde bu uğurda tanklara meydan okumuş milletimize şükran borcumuzu ancak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak ödeyebiliriz" diye ekledi.

"Sandığın rengi belli oldu"

Erdoğan, "Türkiye bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor, milletimiz bizden kendisini hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Depremzede kardeşlerimiz bizden bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor" dedi.

Erdoğan, mesajını "28 Mayıs seçimi için çalışmaya sandığın renginin belli olmasıyla birlikte zaten başladık. İnşallah önümüzdeki günleri de en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz. Sizlere güveniyorum" diye sonlandırdı.

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