  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Kyodo/IMAGO
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti

2 saat önce

Seçimlerin ikinci turuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti" dedi.

https://p.dw.com/p/4ROXH

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci turuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Paylaşımına "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım" ifadesiyle başlayan Erdoğan, "Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan, "Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettik. Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakârlıklarınız için teşekkür ediyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için binlerce kez hamdediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti" açıklamasında bulunan Erdoğan, "Seçimlerin ikinci turu 27 Mayıs darbesinin 63'üncü yıl dönümünden bir gün sonra, 28 Mayıs tarihinde yapılacak.Bizler siyasetinin merkezine millî iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakız. Şimdiye kadar bizlere sahip çıkmış, gerektiğinde bu uğurda tanklara meydan okumuş milletimize şükran borcumuzu ancak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak ödeyebiliriz" diye ekledi.

"Sandığın rengi belli oldu"

Erdoğan, "Türkiye bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor, milletimiz bizden kendisini hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Depremzede kardeşlerimiz bizden bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor" dedi.

Erdoğan, mesajını "28 Mayıs seçimi için çalışmaya sandığın renginin belli olmasıyla birlikte zaten başladık. İnşallah önümüzdeki günleri de en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz. Sizlere güveniyorum" diye sonlandırdı.

DW/CÖ,TY

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkei | Präsident Recep Tayyip Erdogan in Kahramanmaras

Erdoğan, deprem bölgesinde ilk sırada çıktı

Erdoğan, deprem bölgesinde ilk sırada çıktı

Depremin ağır yıkıma uğrattığı deprem bölgesindeki kentlerde AKP, oylarında düşüş olsa da ilk sırada çıktı. Erdoğan; Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da en çok oyu alan aday oldu.
Politika16 saat önce

Uzmanlar: Seçimlerin asıl galibi milliyetçilik

Uzmanlar: Seçimlerin asıl galibi milliyetçilik

14 Mayıs seçimlerinden "milliyetçiliğin" galip çıktığına dikkat çeken uzmanlar, AB'yi Türkiye ile ilişkilerinde zor bir sürecin beklediğini, sonuçların istikrarsız ve Batı karşıtı bir Türkiye'ye işaret ettiğini söyledi.
Politika19 saat önce
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yarışacak olan Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu (solda) ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan

Uluslararası gözlemcilerden fırsat eşitliği uyarısı

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Berliner Morgenpost: Kılıçdaroğlu'nun mucizeye ihtiyacı var

Berliner Morgenpost: Kılıçdaroğlu'nun mucizeye ihtiyacı var

Politika54 dakika önce
Türkei | Präsident Recep Tayyip Erdogan in Kahramanmaras

Deprem bölgesinde seçim sonuçları

Deprem bölgesinde seçim sonuçları

Politika16 saat önce
Türkei Ankara PK Wahlbeobachter bei Präsidentschaftswahl

Uluslararası gözlemciler: Seçimde eşitlik yoktu

Uluslararası gözlemciler: Seçimde eşitlik yoktu

Politika16 saat önce
Türkei Ankara | Parlament stimmt NATO-Beitritt Finnlands zu

14 Mayıs'ın ardından: İttifaklarda son durum ne?

14 Mayıs'ın ardından: İttifaklarda son durum ne?

Politika19 saat önce

Uzmanlar: Seçimlerin asıl galibi milliyetçilik

Uzmanlar: Seçimlerin asıl galibi milliyetçilik

Politika19 saat önce

İkinci tur seçim süreci nasıl işliyor?

İkinci tur seçim süreci nasıl işliyor?

Politika14 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön