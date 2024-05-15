Erdoğan: Bürokratik vesayetin nüksetmesine izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı içinde Milliyetçi Hareket Partisi ile (MHP) gerilim yaşandığı iddialarına ilişkin mesajlar verdi.

14 Mayıs seçimlerinde milletin iktidar olma yetkisini Cumhur İttifakı'na verdiğini, 31 Mart yerel seçimlerinde ise ikazda bulunduğunu belirten Erdoğan, "Elbette 31 Mart'ta milletin verdiği mesajı duymazdan gelecek değiliz. Biz o mesajı aldık, gereğini de yapmaya başladık. Ancak milletin AK Parti'den ya da Cumhur İttifakı'ndan desteğini çektiğini zannedenler fena halde yanılırlar" ifadelerini kullandı.

"Bu noktada içimizde, kadrolarımızda eğer yanlış değerlendirmeler yapanlar, milletin mesajını yanlış okuyanlar varsa atalete veya tembelliğe tevessül edenler olursa onlarla hiç tereddüt etmeden yollarımızı ayırırız" diyen Erdoğan, "Son 21 yılda çetin mücadeleler sonucu gerilettiğimiz bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz, vermeyeceğiz. Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla en ince detayına kadar takip ediyoruz. Kanunun dışına çıkan, hatası, kastı veya marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz" diye konuştu.

Siyasette yumuşama mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile önceki hafta AKP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmeye ve kendisinin dile getirdiği siyasette yumuşama teklifine atıfta bulunan Erdoğan, "Görüşme sonrasında da ifade ettiğim gibi Türkiye'de siyasetin bir yumuşamaya ihtiyacı var ve biz bu konuda her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Temennimiz odur ki önümüzdeki dört yıl gerilimle değil, karşılıklı hoşgörüyle geçsin. İstiyoruz ki muhalefet yıkıcı, kırıcı değil, yapıcı olsun. Arzumuz odur ki, Türkiye'nin meseleleri siyasetin günlük polemiklerinin üzerinde ele alınsın. Biz milletimizin de takdir ve talep ettiği bu iklimin Türk siyasetinin normali haline gelmesini ümit ediyoruz" dedi.

"Cumhur İttifakı daha da güçlenerek yoluna devam edecek"

AKP'nin kapısının, ilkeleri kendileriyle örtüşen herkese açık olduğunu belirten Erdoğan, siyasette kin kavramını kabul etmediklerini kaydetti.

"Siyasette yumuşama iklimini kara kışa çevirmeye çalışanlar ve Cumhur İttifakı surlarında gedik açmak isteyenler olduğunu" ifade eden Erdoğan, "Daha önce de bu tarz teşebbüslerle karşılaştık. Allah'a hamdolsun hepsinden güçlenerek çıktık. İnşallah yine aynısı olacak. Fitne ve nifak odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Cumhur İttifakı daha da güçlenerek, saflarını sıklaştırarak, dayanışmasını artırarak yoluna devam edecek. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için omuz omuza çalışmayı her zamankinden daha adanmış şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.

"İsrail gözünü Anadolu'ya dikecek"

Gazze Şeridi'nde yürüttüğü operasyon nedeniyle İsrail'e eleştirilerini sürdüren Erdoğan, Hamas'ı savunduğu için eleştirilere maruz kaldığını hatırlatarak "İsrail'in gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikeceğini, Hamas'ın Anadolu'yu savunduğunu" söyledi.

Erdoğan İsrail'i kastederek "Sanmayın ki Gazze'de duracak. Sanmayın ki Ramallah güvenlik içerisinde olacak. Bu azgın devlet, bu terör devleti eğer durdurulmazsa, vadedilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecekler. İsrail Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor. Bize saldırıyor bize. Hamas Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Bunu anlamayacak kadar mı idrakiniz kapandı?" ifadelerini kullandı.

Hamas'ı Kuvayı Milliye'ye benzettiği için rahatsız olanlar bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Bugün Hamas'a terör örgütü diyenler 100 yıl önce olsa inanın Kuvayı Milliye'ye de terör örgütü diyecekler, asi, şaki, hain diyeceklerdi... Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu'yu savunan Hamas'ın yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

DW/BK,EC

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