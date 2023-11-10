Erdoğan: AYM yanlışları arka arkaya yapar hale geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan Yargıtay 3. Ceza Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararını kabul etmeyerek kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Her şeyden önce Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkâr edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. Anayasa Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki "Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum." Bu talebinin gereğini bekliyor ve bu talebine karşı bunun gereğini yerine getirecek olan merci neresiyse o merciden bu talebini istiyor. Bu parlamentoysa parlamentodan istiyor" dedi.

"AYM Yargıtay'ın attığı bu adımı hafife alamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi Can Atalay’ı alın koyun bir kenara. Bundan önce yine benzer şeyler maalesef oldu. Parlamentomuz da bu konularda ağır hareket ediyor. Yani birçok terörist parlamentoda dokunulmazlıkların kaldırılması süreci geciktiği için kaçtılar, yurt dışına çıktılar. Bunların bu kadar ağır ele alınmaması gerekiyor. Çok seri kararla bu işlerin bitirilmesi lazım. Seri olarak bu adımlar atılmayınca ondan sonra bakıyorsunuz birisi Amerika'da, birisi Almanya'da, birisi Fransa'da meydana çıkıyor. Ondan sonra da oralardan Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Benim ülkem yurt dışına kaçmış sapıkların tehdidiyle karşı karşıya kalmamalı, kalamaz. Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili olarak Yargıtay'ın attığı bu adımı hafife de alamaz, almamalıdır."

Erdoğan'dan AKP'ye mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP saflarından konuya dair rahatsızlıklarını ifade edenlere yönelik olarak da mesaj verdi. Erdoğan "Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay'ı yerip, Anayasa Mahkemesi'ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Bizim birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla hareket etmemiz lazım" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin verdiği hak ihlali kararının Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından uygulanmaması, yüksek yargıda "anayasal krize" neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı ancak AKP'ye yakın bazı hukuçular Yargıtay'a tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum "Anayasa Mahkemesi Anayasa'yı tanımıyor" yorumunu yapmıştı.

DW / SSB, BÖ

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