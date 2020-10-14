 Erdoğan: AYM Başkanı ve heyeti değerlendirsin | TÜRKİYE | DW | 14.10.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan: AYM Başkanı ve heyeti değerlendirsin

Erdoğan, polemik yaratan AYM üyesinin paylaşımıyla ilgili olarak "Özür dilemek yeterli mi? Başkan ve heyeti değerlendirsin" dedi. Erdoğan, TTB'yi de hedef alan açıklamalar yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle yedi ay sonra bugün ilk kez yapılan Meclis grup toplantısında konuştu. Konuşması sonrası AYM üyesi Engin Yıldırım'ın polemik yaratan paylaşımı ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "bunu bireysel bir tweet olarak görmenin doğru olmayacağını" söyledi.

Erdoğan, "Talihsiz bir paylaşım, keşke yapmasaydı. Ona düşmez. AYM üyesinin böyle bir açıklama yapması adeta siyasete soyunmasıdır. Siyaset yapacaksa görevinden istifa etsin, siyasete girsin. Özür yeterli mi? Başkan ve heyeti değerlendirsin" şeklinde konuştu.

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"TTB anayasaya aykırı davranıyor"

Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında ise Türk Tabipler Birliği'ni (TTB) hedef alan açıklamalar yaptı. Çoklu baro düzenlemesini örnek gösteren Erdoğan, meslek kuruluşlarının da yapısını değiştirmek için çalışma başlatacaklarını vurgulayarak bu kuruluşlarının "çarpık yapısının sürdürülemez hale geldiğini" söyledi.

TTB'yi anayasaya aykırı davranmakla suçlayan Erdoğan, "TTB başta olmak üzere, ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi bir kuruluşun başına geçebiliyor? Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Terör örgütlerinin STK'lara el koymasıdır" ifadelerini kullandı.

Hükümetin en başarılı olduğu alanlardan birinin sağlık olduğunu belirten Erdoğan, eleştirilerini "Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Teröristten bu beklenir mi? TTB başta olmak üzere meslek kuruluşlarındaki sorunlar da tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır. Anayasa'ya aykırı faaliyet içindedir. Çoklu baro gibi çalışmayı burada da yapmalıyız" şeklinde sürdürdü.

Bahçeli de "TTB kapatılsın" demişti

TTB daha önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine hedef olmuştu.

TTB'nin kapatılmasını ve yöneticilerine adli işlem yapılmasını isteyen Bahçeli, "Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' eylemi haince bir tertiptir. Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" demişti.

Bahçeli'nin bu açıklaması, TTB üyelerinin hedef gösterildiği tartışmasına yol açmıştı. Korona verileri şeffaf açıklanmadığı gerekçesiyle hükümetin salgın politikasını eleştiren TTB, sık sık AKP ve ortağı MHP'nin tepkisiyle karşılaşıyor.

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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