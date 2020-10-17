 Erdoğan: Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti | TÜRKİYE | DW | 24.10.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan: Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'den Almanya ve Fransa'ya yüklenerek Avrupa'da İslam düşmanlığı yapıldığını söyledi. Erdoğan "Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri il kongresinde açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlarla derdi olduğunu söyleyen Erdoğan "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol" diye konuştu.

"Fransa Ermenilere silah gönderiyor"

"İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz" diyen Erdoğan "Şu anda, Azerbaycan'daki felaketlerin arkasında bunlar var, bu işgallerin arkasında bunlar var. Minsk Üçlüsü içerisinde yer alıyorsun. Bugüne kadar ne yaptınız? İşgalden Azeri topraklarını kurtardınız mı? Hayır. Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz ve Ermenilere gönderdiğiniz silahlarla, barış tesis edeceğinizi zannediyorsunuz. Edemezsiniz. Çünkü dürüst değilsiniz" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca Almanya'ya da eleştiriler yöneltti. Erdoğan "Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle saygısız bir şekilde yapılan baskının ne güvenlik kaygısıyla ne de başka bir gerekçeyle izahı olamaz. Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır" diye konuştu.

Almanya'nın başkenti Berlin'in Kreuzberg ilçesinde yer alan Mevlana Camii ve çevresindeki bazı iş yerlerine, Alman devletinin verdiği korona yardımlarından usulsüz yere faydalandıkları şüphesi ile çarşamba sabahı polis baskını düzenlenmişti.

"Avrupa İslam düşmanlığı hastalığından kurtulmalı"

"Ülkemizin üyeliğine karşı sergilenen riyakarlıkta 'AB değerleri' diye dünyaya yutturulmaya çalışılan bağnaz ve faşist zihniyeti zaten görmüştük" diyen Erdoğan sözlerini "Şimdi kendi vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir. Bu tehlikeli gidiş Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında insanlık tarihinin en büyük katliamlarını gerçekleştiren Avrupa'nın aklının hala başına gelmediğinin işaretidir" diye sürdürdü. Erdoğan "Avrupa ülkeleri siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanan küresel sistemdeki konumlarını muhafaza etmek istiyorlarsa bir an önce bünyelerindeki bu İslam düşmanlığı hastalığından kurtulmalıdır" dedi.

Erdoğan Suriye ve Doğu Akdeniz ile de açıklamalarda bulundu. "Son dönemde, Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumu gayretlerine hız verildiğini görüyoruz. Orada bir terör devleti kurma gayreti var" diyen Erdoğan "Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığı, böyle bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. Ne gerekiyorsa onu yapacak ve bu terör bataklığını kurutacağız" diye konuştu.

"Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'ın ve Rum kesiminin şımarıklıklarına teslim olunması yerine, hakkın ve hukukun yanında yer alınması gerekiyor" diyen Erdoğan "Doğu Akdeniz haritasına şöyle bir göz ucuyla bakmak dahi Türkiye'nin haklılığını anlamak için yeterlidir. Bu konuda da karşımızdakiler hakka ve hukuka uygun hareket edene kadar, kendi planlarımızı hayata geçirmekte kararlıyız" dedi.

DW / EC,MK

©Deutsche Welle Türkçe

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