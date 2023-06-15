Erdoğan: Asgari ücret zammı tüm tarafların içine sinecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda, asgari ücret ve memur maaşı zamları konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Geçen haftaki açıklamalarının ardından asgari ücret komisyonunun zamla ilgili çalışmalarına başladığını ve görüşmelerin yapıcı bir zeminde ilerlediğini açıklayan Erdoğan, "İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Daha önce en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı vaadinde bulunan Erdoğan, memur maaş artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini de "yakında" başlatacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Grubumuzun, Meclis'in takdirine sunacağı ilk hususlardan biri bu olacaktır" dedi.

Erdoğan, "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz. Sadece haziran ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 19 milyar lira ödeme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu hamdolsun kısa sürede oluşturduk" diyen Erdoğan, Merkez Bankasından BDDK'ya kadar ilgili kurumlara "alanında temayüz etmiş" isimleri atadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı "Hükümet Programı"nı hazırlamak üzere görevlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, "12'nci Kalkınma Planı'mızdan Orta Vadeli Program'a, Yıllık Program'dan Yatırım Programı'na kadar yol haritamızı milletimizle paylaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay yapılan seçimler sonucunda Türkiye'de parlamenter sisteme dönüş tartışmalarının da "kapandığını" söyledi. Erdoğan, "Milletimiz, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta iki kez ortaya koyduğu iradesiyle, eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiştir. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle karşılamamızın faydalarını inşallah zamanla daha iyi göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sivil anayasa" mesajını da yineleyen Erdoğan, "İnşallah, görev süremiz boyunca, Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla birlikte, Türkiye'yi sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: Aytac Unal/AA/picture alliance

DW/CÖ,EC