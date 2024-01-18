Erdoğan, Ankara ve İzmir dahil 48 ilin adaylarını açıkladı

Erdoğan, Ankara ve İzmir dahil 48 ilin adaylarını açıkladı18 Ocak 2024
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan (ABB) adayının Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olduğunu duyurdu.
Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ olduğunu açıkladı.
"Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz yedi vilayet dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz" diyen Erdoğan konuşmasında, "MHP adaylarını destekleyeceğimiz yedi ilde de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak" ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin, "AK Parti ve Cumhur ittifakında olan belediyeleri tekrar ezici oranla kazanmanın yanında muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak" olduğunu dile getiren Erdoğan "Hiç kimsenin, şahsının dahil hiç kimseye 'tıpış tıpış oy vermek' zorunda olmadığını" ifade etti. Erdoğan, "Biz, ayrım yapmadan insanımızı velinimet görerek görerek kapısını çalmak zorundayız" dedi.
30 Ocak'ta seçim beyannamesini "milletin takdirine sunacaklarını" da aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyelerdeki başarılarıyla iktidara yürümüş bir parti olarak, rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak mecburiyetindeyiz. Büyükşehriyle iliyle ilçesiyle beldesiyle ülkemizin her belediyesini, eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyelere getirmenin peşindeyiz. Sandıkta bize verilen her oyun vebalini, yaptığımız görevlerin her anında üzerimizde hissederek, aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üretecek, farkımızı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.
AKP'nin Aday Tanıtım Toplantısı'nda ismi açıklanan büyükşehir ve illerin belediye başkan adayları şu isimlerden oluşuyor:
Adana: Fatih Mehmet Kocaispir
Adıyaman: Ziya Polat
Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay
Ağrı: Mehmet Salih Aydın
Aksaray: Evren Dinçer
Amasya: Mehmet Uyanık
Ankara: Turgut Altınok
Antalya: Hakan Tütüncü
Ardahan: Yunus Baydar
Batman: Adil Sebati Ceylan
Bayburt: Mete Memiş
Bilecik: Mustafa Yaman
Bolu: Muhammed Emin Demirkol
Burdur: Mehmet Şimşek
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden
Gaziantep: Fatma Şahin
Gümüşhane:Ercan Çimen
Hakkâri: İsmet Ölmez
Hatay: Mehmet Öntürk
Iğdır: Ülkü Öcal
İzmir: Hamza Dağ
Kahramanmaraş: Fırat Görgel
Karabük: Özkan Çetin
Karaman: Mevlüt Akgün
Kayseri: Memduh Büyükkılıç
Kilis: Reşit Polat
Kırıkkale: Mehmet Saygılı
Kırşehir: Osman Arslan
Konya: Uğur İbrahim Altay
Kütahya: Kamil Saraçoğlu
Malatya: Sami Er
Mardin: Abdullah Erin
Muş: Feyat Asya
Nevşehir: Mehmet Savran
Niğde: Emrah Özdemir
Sakarya: Yusuf Alemdar
Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
Siirt: Ekrem Olğaç
Şırnak: Mehmet Yarka
Sivas: Hilmi Bilgin
Tekirdağ: Cüneyt Yüksel
Trabzon: Ahmet Metin Genç
Tunceli: Erkan Eroğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Van: Abdulahat Arvas
Yozgat: Celal Köse
Zonguldak: Ömer Selim Alan
DHA,DW / ET,JD