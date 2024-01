Erdoğan, Ankara ve İzmir dahil 48 ilin adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan (ABB) adayının Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olduğunu duyurdu.

Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: DHA

"Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz yedi vilayet dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz" diyen Erdoğan konuşmasında, "MHP adaylarını destekleyeceğimiz yedi ilde de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin, "AK Parti ve Cumhur ittifakında olan belediyeleri tekrar ezici oranla kazanmanın yanında muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak" olduğunu dile getiren Erdoğan "Hiç kimsenin, şahsının dahil hiç kimseye 'tıpış tıpış oy vermek' zorunda olmadığını" ifade etti. Erdoğan, "Biz, ayrım yapmadan insanımızı velinimet görerek görerek kapısını çalmak zorundayız" dedi.

30 Ocak'ta seçim beyannamesini "milletin takdirine sunacaklarını" da aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyelerdeki başarılarıyla iktidara yürümüş bir parti olarak, rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak mecburiyetindeyiz. Büyükşehriyle iliyle ilçesiyle beldesiyle ülkemizin her belediyesini, eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyelere getirmenin peşindeyiz. Sandıkta bize verilen her oyun vebalini, yaptığımız görevlerin her anında üzerimizde hissederek, aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üretecek, farkımızı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

AKP'nin Aday Tanıtım Toplantısı'nda ismi açıklanan büyükşehir ve illerin belediye başkan adayları şu isimlerden oluşuyor:

Adana: Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman: Ziya Polat

Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı: Mehmet Salih Aydın

Aksaray: Evren Dinçer

Amasya: Mehmet Uyanık

Ankara: Turgut Altınok

Antalya: Hakan Tütüncü

Ardahan: Yunus Baydar

Batman: Adil Sebati Ceylan

Bayburt: Mete Memiş

Bilecik: Mustafa Yaman

Bolu: Muhammed Emin Demirkol

Burdur: Mehmet Şimşek

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden

Gaziantep: Fatma Şahin

Gümüşhane:Ercan Çimen

Hakkâri: İsmet Ölmez

Hatay: Mehmet Öntürk

Iğdır: Ülkü Öcal

İzmir: Hamza Dağ

Kahramanmaraş: Fırat Görgel

Karabük: Özkan Çetin

Karaman: Mevlüt Akgün

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Kilis: Reşit Polat

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırşehir: Osman Arslan

Konya: Uğur İbrahim Altay

Kütahya: Kamil Saraçoğlu

Malatya: Sami Er

Mardin: Abdullah Erin

Muş: Feyat Asya

Nevşehir: Mehmet Savran

Niğde: Emrah Özdemir

Sakarya: Yusuf Alemdar

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Siirt: Ekrem Olğaç

Şırnak: Mehmet Yarka

Sivas: Hilmi Bilgin

Tekirdağ: Cüneyt Yüksel

Trabzon: Ahmet Metin Genç

Tunceli: Erkan Eroğlu

Uşak: Mehmet Çakın

Van: Abdulahat Arvas

Yozgat: Celal Köse

Zonguldak: Ömer Selim Alan

DHA,DW / ET,JD



