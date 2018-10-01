Erdoğan: Almanya ile sancılı dönem geride kalıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Almanya'ya yaptığı resmi ziyarete ilişkin açıklamalar yaptı. "Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz devlet ziyaretinin, her açıdan kadim Türk-Alman dostluğunu daha da perçinleyeceğine inanıyorum" diyen Erdoğan, "Almanya ile sancılı dönem artık geride kalıyor", "Türkiye reformlara devam edecek", "Suriye'de Almanya ile aynı bakış açısına sahibiz" ve "Almanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz güçlenerek devam edecek" başlıkları altında açıklama yaptı.

Almanya ile ilişkilerin yeniden canlandığı bir dönemden geçildiğini, Berlin'e yapılan devlet ziyaretiyle birçok alanda diyaloğu yoğunlaştırma fırsatını bulduklarını söyleyen Erdoğan, "Ziyaretimizde bir süredir çalışmayan iş birliği mekanizmalarını tekrar harekete geçirme konusunda Sayın Şansölye Merkel ile fikir birliğine vardık. Almanya ile yakın geçmişte yaşadığımız sancılı dönemi artık geride bırakıyoruz" ifadesine yer verdi.

Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal'in (OHAL) 24 Haziran seçimleriyle kaldırıldığını söyleyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek ülke yeniden reform ve ilerleme yoluna sokuldu" dedi.

AB reformları devam edecek

Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci kapsamında reformların devam edeceğini, vize serbestisi konusunda kalan 6 kriterin en kısa sürede yerine getirileceğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci belli çevrelerin kaprislerine ve siyasi engellemelerine maruz bırakılmamalıdır. Almanya'nın bu konuda Türkiye'ye vereceği desteği önemsiyoruz" ifadesini kullandı.

Almanya ziyareti sırasında Suriye'deki savaşın sona erdirilmesi konusunun da ele alındığını belirten Erdoğan, "Suriye'deki savaşın sona ermesi hususunda Almanya ile aynı bakış açısına sahip olduğumuzu gördük. Almanya'nın Suriye meselesinin bilhassa insani boyutuna gösterdiği hassasiyet Türkiye için memnuniyet vericidir" dedi.

Almanya ile ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunun iki ülke arasındaki dış ticaret rakamlarından da anlaşıldığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bu ilişkileri daha da güçlü kılmak istediğini belirtti.

Erdoğan, "2003'ten bu yana Alman müteşebbislerin ülkemize ye 9 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım yapması, ikili ticaret hacmimizde son 7 ayda yüzde 13'ün üzerinde artış yaşanması da ticari ilişkilerimizin potansiyelini gözler önüne seriyor. Alman dostlarımızdan Türkiye'ye, Türk ekonomisine, ülkemizin geleceğine güvenmeye devam etmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28-30 Eylül tarihleri arasında Almanya'ya düzenlediği ziyarette Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Başbakan Angela Merkel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Alman yetkili ile biraraya gelmişti.

DW / HT, BÖ

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