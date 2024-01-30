Erdoğan AKP'nin yerel seçim beyannamesini açıkladı

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim beyannamesini açıkladı.

AKP Kongre Merkezinde konuşan Erdoğan, "Demokrasilerde her seçim, vatandaşın ülkesini yöneten hükümetten veya şehirlerini yöneten yerel idarelerden hesap sorduğu, muhasebe ve murakabe vazifesini yerine getirdiği kritik eşiklerdir. Seçim, demokrasiyle yönetilen ülkelerde, halk adına ülkenin idaresi sorumluluğunu üstlenen iktidarın en önemli meşruiyet kaynağıdır. Şayet bir ülkede halk ister hükümet ister şehir düzeyinde olsun, kendini yönetecek isimleri ve kadroları özgürce belirleyemiyorsa, orada demokrasiden söz edilemez" diye konuştu.

"Engellendik edebiyatı safsatadan ibaret"

Muhalefet partilerinin yönettiği belediyelere ayrımcılık yapıldığı yönündeki suçlamalara da yanıt veren Erdoğan, "Birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına bakmayın, bunlar safsatadan ibarettir. Ne bir eksik ne bir fazlasıyla her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Bakanlıklarımız, kurumlarımız şehirlerimizle ilgili projeleri hayata geçirirken, sandık sonuçlarına veya belediye başkanının partisine göre hareket etmiyor " ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı şehirlerini inşa edeceğiz"

31 Mart'taki yerel seçimleri "yine bir demokrasi şöleni şeklinde" gerçekleştireceklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın bu ilk seçiminde mesele sadece mümkün olan en çok belediye başkanlığını kazanmak değildir. Bununla birlikte 31 Mart'ta elde edeceğimiz netice, ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefimize doğru yürüyüşümüzde bize güç verecektir, kuvvet verecektir, destek verecektir… Bu ilkelerle, yaklaşımlarla, hedeflerle, adeta tuğla tuğla 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri'ni inşa edeceğiz" diye konuştu.

Beyannamedeki 13 esas

Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesinde yer alan 13 esas ise şu şekilde sıralandı: Üretken Belediyecilik, Adil Belediyecilik, Erişilebilir Belediyecilik, Vizyoner Belediyecilik, Şefkatli Belediyecilik, Sürdürülebilir Belediyecilik, Yenilikçi Belediyecilik, Kalkınmacı Belediyecilik, Çağdaş Belediyecilik, Güçlü Belediyecilik, Kapsayıcı Belediyecilik, Dinamik Belediyecilik, Vatansever Belediyecilik.

DW/BK,BÖ

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