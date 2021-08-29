Erdoğan: Afganistan'ın birliğine, beraberliğine her türlü desteği vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası Afganistan'a dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Türkiye'nin Afganistan'da istikrarın sağlanmasında yardımcı olmak istediğini belirterek, Taliban ile görüştüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan "Türkiye Cumhuriyeti'nin belli bir birikimi var, belli bir altyapısı var. Bu birikim ve altyapıyla yardımcı olmak isteriz. Ama yardımcı olabilmek için de kapıların bir açılması lazım. Onun için de şu anda bizim istihbaratımızın Taliban muhataplarıyla görüşmeleri oluyor" dedi.

Erdoğan, "Türkiye olarak bizim derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalıdır. Artık Afgan halkı bu kadar yükü çekemez. Ortada 40 milyona yakın bir nüfus var. Devasa bir ülke var. Biz Afganistan'ın birliğine, beraberliğine her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan tarafından da bu anlamda o yaklaşımı görelim" şeklinde konuştu.

"Nasıl güvenliği veririz?"

Erdoğan "Havaalanı meselesinde de Taliban ne diyor, 'Güvenliği bize verin ama işletmeyi siz alın.' Nasıl güvenliği size veririz? Güvenliği siz aldınız, ondan sonra orada yine kan gövdeyi götürürse biz bunu dünyaya nasıl izah edeceğiz? Bu kolay bir iş değil. İşte bunlar konuşuldu, hemen ertesi gün 200'e yakın kişi öldü" ifadelerini kullandı.

Son olarak Türkiye ile Katar'ın, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi konusunda uzlaşmaya yakın olduğu ileri sürülmüştü. Middle East Eye adlı haber sitesinin konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kabil havalimanının güvenliğini özel bir şirketin sağlayacağı belirtildi. Konuyla ilgili mutabakatın, ABD güçlerinin çekileceği 31 Ağustos sonrasında resmen imzalanacağı iddia edilmişti.

"S-400 konusunda tereddütümüz yok"

Rusyadan S-400 savunma sistemlerinin alınması konusunda da açıklama yapan Erdoğan, "Rusya ile ilgili, ikinci paketin alımı vesaire, bu konularda bizim herhangi bir tereddüdümüz yok. Rusya ile bizim gerek S-400 konusu olsun gerek savunma sanayine yönelik olsun, birçok adımımız var. Hatta daha değişik bir alternatifi söyleyeyim. Mesela bu yangınlarda onlardan gelen Ilyushin uçaklarını kullandık. Son telefon konuşmamızda da bu konuyu görüştük. Rusya seyahatimde de bütün bunların hepsini tekrar ele alacağız." ifadelerini kullandı.

DW/ SSB, BÖ

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