Erdoğan: Adalet Divanı'nın adaletine inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde "soykırım" suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında açtığı davaya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, İsrail'in bugün itibarıyla savunmasını yapmaya başladığını hatırlattı. Türkiye'nin verdiği belgelerin "ciddi manada Lahey'de iş gördüğünü" söyleyen Erdoğan, bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, "İnanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu. Bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanı'nın adaletine de inanıyoruz. Bugün itibarıyla İsrail kendini savunuyor. Savunurken de tabii savunmadan falan bahsediyor. Nasıl bir savunmaysa. İsrail burada savunma değil taarruzla bir defa açık hava hapishanesi durumunda olan Filistin'e karşı ayın 7'sinden itibaren bölgeyi kan gölüne çevirdi. 22-23 bin orada sadece Filistinliyi öldürdüler, şehit ettiler" dedi.

Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde "soykırım" suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında açtığı davanın ilk duruşması dün yapıldı. Suçlamaları reddeden İsrail bugün savunmasını yapıyor.

Erdoğan'dan Yemen açıklaması

ErdoğanABD ve İngiltere kuvvetlerinin Yemen'deki Husi hedeflerini vurmasına ilişkin bir soru üzerine ise şöyle konuştu:

"Orantılı bir eylem söz konusu değil. Bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını şu anda Amerika aynı şekilde İsrail Filistin'de de yapmakta. İran, tüm bunların karşısında kendini nasıl korur ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika'yla beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır, atmaya devam ediyor. Şu anda Kızıldeniz'i malum bunlar adeta bir kan gölüne çevirme hevesi içindeler. Yemen, Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor. Bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Şu anda çok değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek Amerika'ya karşı gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz."

ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle dün gece Yemen'deki Husilere ait hedefleri vurdu. Husiler yaptıkları açıklamada saldırıların yanıtsız kalmayacağını duyurdu.

DW / HT,EC

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