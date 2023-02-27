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Fotoğraf: Markus Schreiber/AP/dpa
Felaket

Erdoğan Adıyaman'da helallik istedi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği illerden Adıyaman'da ilk günlerdeki gecikmelerden dolayı "Helallik" istedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan Kahramanmaraş  depremlerinin en fazla etkilediği şehirlerden biri olan Adıyaman'ı depremin 21. gününde MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte ziyaret etti.

Erdoğan konteyner kentte yaptığı konuşmada sarsıntıların etkisi, hasar gören altyapı, olumsuz hava şartları gibi nedenlerle "Maalesef ilk bir kaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuşan Erdoğan, deprem bölgesinin tamamında 44 bin 374 bin kişinin yaşamını yitirdiğini, 115 bini aşkın kişinin yaralı olarak kurtarıldığını kaydetti.

Depremin ardından 62 bin 500 Adıyamanlının, yarısı İstanbul'a olmak üzere diğer illere tahliye edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planladıklarını aktararak "Konteyner veya kira yardımı talep eden 70 bin Adıyamanlı kardeşimizden hiçbirinin mağduriyetine izin vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, mağdurlara 15 bin lira taşınma yardımında bulunduklarını ve kira yardımını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardıklarını da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman genelinde altyapı ile ilgili sıkıntıların önemli ölçüde çözüldüğünü, elektriği olmayan yerin hemen hemen kalmadığını, kurulan depolar ve onarılan hatlarla su sorunun neredeyse çözüldüğünü ve onarılan hatlarla doğal gazın etap etap verildiğini belirtti.

"Şehri yeniden inşa edeceğiz"

Erdoğan "Adıyaman'da yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışması biten yerlerde hemen kazmayı vuruyor, inşaata başlıyoruz" dedi ve deprem bölgesi genelinde zemin etütleri tamamlanarak inşa aşamasına gelinen konut sayısının 309 bini bulduğunu kaydetti.

DW / SSB, TY

 

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