Erdoğan: ABD'nin Suriye'den çekilmesi dikkatli planlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmesinden bir gün önce New York Times gazetesinde kaleme aldığı makalesinde Suriye'de barış ve istikrarın Türkiye'nin liderliğiyle yeniden sağlanabileceğini ifade etti.

Erdoğan "Başkan Trump, Suriye'den çekilme konusunda doğru bir karar aldı. Ancak çekilmenin ABD'nin, uluslararası toplumun ve Suriye halkının çıkarlarını korumak için dikkatle planlanması ve doğru ortaklarla işbirliği içinde yapılması gerekiyor" diyerek ekledi: "NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, bu görevi yerine getirme gücü ve kararlığına sahip tek ülkedir."

Erdoğan Türkiye'nin Astana ve Cenevre süreçlerine dahil olduğunu belirterek, Türkiye'nin aynı anda hem Rusya hem de ABD ile çalışabilen tek ülke konumunda olduğunu ifade etti.

"Kürtler ile aramızda tartışma yok"

Erdoğan Suriye'de ilk adımın Suriye toplumunun her kesimini barındıran bir istikrar gücü kurmak olduğunu söyleyerek, bu bağlamda Suriye Kürtleri ile aralarında herhangi bir tartışma olmadığına dikkat çekti.

Erdoğan "Savaş koşullarında pek çok Suriyelinin Türkiye ve ABD'nin terörist örgüt olarak kabul ettiği PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG'ye katılmaktan başka seçeneği olmamıştır" dedi.

Erdoğan Türkiye'nin Suriye'de IŞİD ve "diğer terör örgütlerini" yenilgiye uğratmakta kararlı olduğunu söyledi. Erdoğan, uluslararası toplumu Irak'taki hataları tekrarlamaktan kaçınması gerektiği konusunda da uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından ilk defa üst düzey Türk ve ABD'li yetkililer Suriye gündemiyle yüz yüze görüşmek için bugün bir araya geliyor. Görüşme kapsamında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail temaslarının ardından Türkiye'de bulunuyor.

Bolton İsrail ziyareti sırasında yaptığı bir açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan birliklerinin IŞİD yenilene ve Türkiye'nin ABD'nin müttefiki Kürt güçlerin güvenliği için güvence verene kadar çekilmeyeceği mesajını vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı bir açıklamada çekilmenin "ihtiyatlı" bir şekilde gerçekleşeceğini belirtti.

Bolton’a ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey eşlik ediyor.

Reuters/SSB,BÖ

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