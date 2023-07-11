Erdoğan: ABD ile yeni bir süreci başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için bulunduğu Litvanya'da ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. Erdoğan görüşme öncesinde yaptığı açıklamada "Yeni bir süreci başlatıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderler zirvesi kapsamında gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, ABD ile Türkiye arasındaki stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiğine inandığını ve bu görüşmeyi bu yönde bir ilk adım olarak gördüğünü söyledi.

"Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz" diyen Erdoğan, Biden'a hitaben "Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın, Biden ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Görüşme sonrasında Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki iş birliği imkânlarımızı ele aldık. Temaslarımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.

DW/BK,EC