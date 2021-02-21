 Erdoğan: ABD ile iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz | TÜRKİYE | DW | 21.02.2021

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TÜRKİYE

Erdoğan: ABD ile iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile iş birliğini daha da güçlendirmek istediğini söyledi.

Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) kurduğu TASC TV’nin 24 saat kesintisiz yayına geçmesi nedeniyle düzenlenen programa video mesaj gönderdi. Erdoğan iki ülke ilişkilerinin son dönemde sorunlar yaşadığını, ancak Türkiye’nin yeni ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Joe Biden yönetimiyle iş birliği arayışında olduğunu kaydetti.

Erdoğan Türkiye'nin, ABD ile ortak menfaatlerinin görüş ayrılıklarından çok daha fazla olduğunu belirterek, "Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz.  Türkiye, iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

"Görüş ayrılıkları yaşadık"

Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı stratejik müttefiklik ilişkisi olduğunu belirten Erdoğan, "İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıkları olsa da ortaklığımız bugüne kadar her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Son dönemde de Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca Fethullah Gülen'in iadesi konusunda Türkiye'nin yaşadığı memnuniyetsizliği ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Küresel barış ve istikrar hedefiyle çalışan tüm ülkelerin terörle mücadele konusunda ortak bir zeminde buluşması, teröre karşı ilkeli ve tutarlı hareket etmesi bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Bilhassa geçen hafta yaşanan 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında, tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan Türkiye'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlı bir şekilde yürüteceğinin altını çizdi.

DHA / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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