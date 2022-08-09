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Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han törenle Mersin'den görev yerine uğurlandı - (09.08.2022)
Yeni sondaj gemisi Abdülhamid HanFotoğraf: Serkan Avci/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Erdoğan, Abdülhamid Han'ın rotasını açıkladı

11 dakika önce

Abdülhamid Han gemisini uğurlama töreninde konuşan Erdoğan, geminin Yörükler-1 kuyusuna gönderileceğini belirterek, bunun Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planının ilk adımı olduğunu söyledi.

https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-abd%C3%BClhamid-han-gemisi-y%C3%B6r%C3%BCkler-1-kuyusuna-g%C3%B6nderilecek/a-62756636

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Taşucu Limanı'ndaAbdülhamid Han sondaj gemisi için düzenlenen törende konuştu. Geminin yedinci nesil bir sondaj gemisi olduğunu vurgulayan Erdoğan,"Diğer gemilerden daha üst düzey teknolojiye sahip bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Taşucu Limanı'mızda gemimizin sondaj öncesi tüm hazırlıkları bitirildi. Bugün Abdulhamid Han gemimizi mavi vatana, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı, Abdülhamid Han gemisinin Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlanacağını belirterek, bu adıma ilişkin, "Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır" ifadelerini kullandı.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolü olduğunu belirten Erdoğan, "Dört sondaj gemimiz, iki sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisini havadan inceliyor - (09.08.2022)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisini havadan incelediFotoğraf: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance

Kanuni, Yavuz ve Fatih'in ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han, 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 52 bin groston ağırlığında. Dokuz katlı geminin, 12 bin 200 metre derinlikte sondaj kabiliyeti olduğu belirtiliyor. Abdülhamid Han'ın, dünyada yedinci nesil teknolojiye sahip beş sondaj gemisinden biri olduğu belirtiliyor. 

Erdoğan Karadeniz gazı için tarih verdi

Konuşmasında, "Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır" diyen Erdoğan, "Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur" söyleminde bulundu. Erdoğan, Karadeniz doğal gazını da 2023 yılında milletin hizmetine sunmayı planladıklarını  açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törendeki konuşmasından önce Taşucu Limanı'nda Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak olan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni havadan inceledi. Ardından geminin helikopter pistine iniş yapan Erdoğan, tören alanına gelmeden önce gemiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

 

DW / BÜ,SÖ,ET

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