Erdoğan: AB sözünü tutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs ziyaretinin ikinci gününde 20 Temmuz 1974 günü gerçekleşen Barış Harekatı'nın 47’nci yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.

Konuşmasında Rum kesiminin Ada'da çözümü engellediğini savunan Erdoğan, "2004 yılında Annan Planı’na ‘hayır’ diyen, 2017’de Crans-Montana’da masadan kalkan, iktidarı ve Ada’nın zenginliklerini sadece kendine hak gören Kıbrıs Rum tarafı çözüm yolunu tıkamaya devam ediyor" diye konuştu.

Erdoğan, "Referandum dediler, Güney referanduma yüzde 65 ‘hayır’ dedi, ama Kuzey ‘evet’ dedi. Peki ne oldu? Buradan Avrupa Birliği’ne sesleniyorum. Siz sözünüzü tuttunuz mu?" sözleriyle Avrupa Birliği'ne de tepki gösterdi. Erdoğan, "Avrupa birliği mali noktada, idari noktada Kuzey Kıbrıs’a desteklerini verecekti. Verdi mi? Hayır, vermedi. Niye? Bunların hayatı yalan üzerine kurulu. Dürüst değiller. Geçen gün beni arıyorlar, söyledikleri şu ‘duydum ki ayın 20’sinde Kuzey Kıbrıs’ta konuşma yapacakmışsınız. Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz.’ Bunun iznini herhalde sizden alacak değiliz" dedi.

İki devletli çözüm vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada iki devletli çözüm önerisini bir kez daha savundu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de çözüm odaklı ve gerçekçi bir öneri sundu. Bu gerçekçi ve yenilikçi teklife olan desteğimiz tamdır. Bunu her platformda ifade ediyoruz. Yeni bir müzakere süreci ancak iki devlet arasında yürütülebilir. Bunun için de öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğiyle eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur" dedi.

"Maraş'ta hayat yeniden başlayacak"

Konuşmasında Kapalı Maraş’a değinen Erdoğan “Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır” dedi. Erdoğan, "Mülkiyet haklarına riayet edilen yürütülen bu çalışmalar ışığında, artık Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın, Kapalı Maraş’ın yüzde 3,5'ine tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor. Yıllardır atıl durumda kalan bu bölge çözümsüzlüğün değil, Kıbrıs Adası’nın müreffeh geleceğinin sembolü olacaktır. Atılan bu adımlarla Maraş’ta yeni mağduriyetler oluşturulmayacak, bilakis mevcut mağduriyetler giderilecektir. Bizim kimsenin toprağında, hakkında mülkünde gözümüz yoktur” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs'a külliye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümü vesilesiyle düzenlenen Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumunda dün Kuzey Kıbrıslı milletvekillerine seslenmişti.

Geçen hafta Cuma günü yaptığı bir açıklamada Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında bir müjde vereceğini açıklayarak meraklı bir bekleyişe neden olan Erdoğan, konuşmasında bu "müjde"yi de ilan etmişti.

"Bilindiği gibi KKTC Cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst bir cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da doğru dürüst bir parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz" diyen Erdoğan, Külliye ile ilgili proje çalışmalarının bittiğini ve yakında inşasına başlanacağını belirtmişti.

DHA,DW/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe