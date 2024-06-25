Erdoğan 7 il başkanını görevden aldı

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin 7 il başkanını görevden aldı. Karar Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında geldi. AKP Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman İl Başkanlığı'na Faruk Bülent Kablan, Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na Turgay Şahin, Erzincan İl Başkanlığı'na Alpay Kabadayı, Gaziantep İl Başkanlığı'na Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Kastamonu İl Başkanlığı'na Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye İl Başkanlığı'na Mehmet Sadi Binboğa ve Zonguldak İl Başkanlığı'na Mustafa Çağlayan'ı getirdiği duyuruldu.

AKP 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinde CHP birinci parti olmuş ve AKP'nin elindeki birçok belediyeyi almıştı. Adıyaman da bu belediyeler arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran başında Kızılcahamam'da AKP İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerinin tamamının farkındayız" açıklamasını yapmıştı.

DW / HT,BÖ

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