 Erdoğan: 23 Haziran’da zaferle müşerref olacağız | TÜRKİYE | DW | 18.06.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: 23 Haziran’da zaferle müşerref olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Haziran seçimine dört gün kala yaptığı konuşmada "31 Mart seçimlerinin Türkiye'deki galibi, İstanbul'daki galibi, hiç şüpheniz olmasın, Cumhur İttifakı'dır" dedi.

Türkei | Recep Tayyip Erdogan in Ankara (picture-alliance/dpa/AP Photo/Pool/Presidential Press Service)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyonlardan canlı yayınlanan Sultangazi'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "Çok koşacağız, çok çalışacağız ve Pazar akşamı inşallah zaferle müşerref olacağız. 31 Mart seçimlerinin Türkiye'deki galibi, İstanbul'daki galibi, hiç şüpheniz olmasın, Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı "Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var. Türkiye'yi ve Türk milletini, 15 Temmuz'a ve bunca yıldır yaşadığımız hadiselere rağmen hala tanıyamamış olanlara, demokrasinin, milli iradenin, sandığın gücünü bir kez daha göstereceğimize inanıyorum. Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Biz İstanbul'umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Çaldılar ifadesi siyasi"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Erdoğan, "Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum. 'Çaldılar' ifadesi hukuki değildir ama siyasidir" diye konuştu.

Ayrıca Ordu Valisine hakaret ettiği iddialarını reddeden İmamoğlu'na seslenen Erdoğan "Bütün görsel ve yazılı medyada var, dedin. Seçimden sonra da hesabını vereceksin" şeklinde konuştu.

DHA,DW/SSB,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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